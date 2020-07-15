Зеленський вніс в Раду кандидатуру на посаду голови Нацбанку



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Кандитатом на посаду глави НБУ став голова правління «Укргазбанку» Кирило Шевченко

Засідання профільного комітету щодо кадрової зміни в НБУ призначено на 9 ранку 16 липня

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про призначення головою Національного банку України (НБУ) голови «Укргазбанку» Кирила Шевченка.

Відповідний проєкт постанови з'явився на офіційному сайті Верховної Ради.

Як написав у Facebook перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк, засідання призначено на 9 ранку 16 липня.

Як відомо, Шевченко обіймає посаду голови правління «Укргазбанку» з травня 2015 року. До цього обіймав посаду першого заступника та виконувача обов'язків голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника «Ощадбанку».

В банківській сфері з 1994 року, де працював в «Українському кредитному банку» (зараз А-Банк), в банку «Фінанси та Кредит». Після очолював Державну іпотечну установу. Також у 2009 році кілька місяців був радником прем'єра Юлії Тимошенко.

Сьогодні стало відомо, що Зеленський у четвер представить «слугам» кандидата на голову НБУ.

Також напередодні глава МВФ закликала Зеленського зберегти незалежність Нацбанку. Раніше нардеп фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив, що Зеленський презентував «слугам» кандидатів на голів Нацбанку і АМКУ. Однак ім'я кандидата на посаду керівника Нацбанку не оголошувалося.

Разом з тим раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада може розглянути кадрові питання у п'ятницю, 17 липня.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.