Арахамія розповів, коли нардепи обиратимуть нового голову НБУ



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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Нардеп стверджує, що на очільника Нацбанку «ще немає ніякого прізвища»

Верховна Рада може розглянути кадрові питання у п'ятницю, 17 липня, голову НБУ поки не обиратимуть, а обиратимуть віцепрем'єра з промисловості та голову Антимонопольного комітету.

Про це після засідання Ради розповів журналістам голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ольга Піщанська - кандидат на АМКУ», - сказав нардеп.



«Главу НБУ поки що не вибираємо. Наскільки мені відомо, ще немає ніякого прізвища. Обиратимемо віце-прем'єра з промисловості, голову Антимонопольного комітету. І можливо, обговорюватимемо главу НБУ. Але не думаю, що ухвалюватимемо рішення», - додав він.

За його словами, кандидатом у віцепрем'єри з питань промислової політики залишається Олег Уруський.



«Там була юридична помилка під час подання, тому проєкт постанови відкликали, щоб подати знову», - пояснив Арахамія.

Раніше «Главкому» повідомило високопоставлене джерело в уряді, що віцепрем’єром із оборонно-промислового комплексу (ОПК) – главою нового Міністерства ОПК може стати колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський. Нині він очільник приватної компанії «Прогрестех-Україна», за якою стоять росіяни.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.