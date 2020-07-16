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    Політика

    У Раді зареєстрували кандидатку на посаду голови Антимонопольного комітету

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    <p>З 6 липня перша заступниця голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська почала виконувати обов'язки голови АМКУ</p> - У Раді зареєстрували кандидатку на посаду голови Антимонопольного комітету

    З 6 липня перша заступниця голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська почала виконувати обов'язки голови АМКУ

    Очільницею Антимонопольного комітету пропонується призначити Ольгу Піщанську

    У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету.

    Про це повідомляється на сайті Ради.

    Ініціатор проєкту постанови – голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

    «Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє:

    Призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду Голови Антимонопольного комітету України», – йдеться у проєкті постанови.

    Нагадаємо, з 6 липня перша заступниця голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська почала виконувати обов'язки голови АМКУ.

    Як повідомлялося, 3 липня Верховна Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

    2 липня Комітет з питань економічного розвитку ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді звільнити Терентьєва.

    Перед цим стало відомо, що голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку, проте вже наступного дня ніби відкликав її.

    Верховна Рада кадрові зміни Антимонопольний комітет політика
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