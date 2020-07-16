У Раді зареєстрували кандидатку на посаду голови Антимонопольного комітету
З 6 липня перша заступниця голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська почала виконувати обов'язки голови АМКУ
Очільницею Антимонопольного комітету пропонується призначити Ольгу Піщанську
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Ініціатор проєкту постанови – голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
«Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє:
Призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду Голови Антимонопольного комітету України», – йдеться у проєкті постанови.
Нагадаємо, з 6 липня перша заступниця голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська почала виконувати обов'язки голови АМКУ.
Як повідомлялося, 3 липня Верховна Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.
2 липня Комітет з питань економічного розвитку ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді звільнити Терентьєва.