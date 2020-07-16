У Раді зареєстрували кандидатку на посаду голови Антимонопольного комітету



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З 6 липня перша заступниця голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська почала виконувати обов'язки голови АМКУ

Очільницею Антимонопольного комітету пропонується призначити Ольгу Піщанську

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Ініціатор проєкту постанови – голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

«Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє:

Призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду Голови Антимонопольного комітету України», – йдеться у проєкті постанови.

Нагадаємо, з 6 липня перша заступниця голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська почала виконувати обов'язки голови АМКУ.

Як повідомлялося, 3 липня Верховна Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

2 липня Комітет з питань економічного розвитку ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді звільнити Терентьєва.