Соратник Зеленського виправдав Туреччину за «шпагат» між Києвом та Москвою

Ердоган завжди бажаний гість і у Путіна, і у Зеленського

Нардеп Мережко: Сторони переговорів довіряють Туреччині

Туреччина займає неоднозначну позицію щодо війни, яку Росія веде проти України. Адже офіційна Анкара, з одного боку, надає дипломатичну і військово-технічну поміч Києву, з іншого ж – допомагає Кремлю обходити санкції. Однак Туреччину за такі подвійні стандарти не можна звинувачувати, адже кожна країна має свої національні інтереси. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

«Плюсом для Туреччини є те, що вона перебуває в центрі уваги в рамках переговорів в Стамбулі. Це свідчить, що сторони переговорів довіряють цій країні. З точки зору дипломатичного політичного престижу, для будь-якої країни це – дуже важливо. Безумовним дипломатичним досягненням є деблокада експорту пшениці. І у людини, і у країни взагалі є складне сплетіння мотивацій – і моральних, і економічних, і політичних. З Туреччиною у нас одразу яка асоціація виникає: «Байрактари» – тобто воєнно-технічна допомога. Це для нас надзвичайно важливо», – сказав нардеп.

На думку соратника Зеленського, допомога Туреччини росіянам у обході санкцій – це питання економічної прагматики.

«Туреччина не може ігнорувати свої інтереси, пов’язані з Росією. Я пам’ятаю позицію представників США на найвищому рівні стосовно їхніх відносин з Росією. Вони казали, що відмежовують питання, з якими у них повністю протилежні думки з Росією, але разом з тим є питання, у яких вони могли співпрацювати. Як приклад останніх вони називали «ядерну програму» Ірану, ситуацію в Сирії. І та ж Туреччина у безпекових питаннях твердо підтримує нас і нашу територіальну цілісність – подивіться, як вона голосує в Генасамблеї ООН», – пояснив Олександр Мережко.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган під час виступу на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії закликав «припинити кровопролиття в Україні». Такий заклик глава Туреччини зробив у присутності російського диктатора Володимира Путіна.

Тим часом, усі найбільші турецькі компанії, які працюють в Росії, продовжують працювати в країні в звичному режимі, ніяк не обмежуючи свою діяльність. Про це свідчить дослідження Єльської школи менеджменту, яка відстежує поведінку понад тисячі міжнародних компаній на російських ринках.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила сенсаційну резолюцію про визнання російського режиму терористичним. «За» – 99, утримався – один. Це – делегат від Туреччини Ахмет Чевікоз.