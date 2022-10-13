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Ердоган різко поставив Путіна на місце в Астані – CNN

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ердоган різко поставив Путіна на місце в Астані – CNN
Ердоган: «Нашим пріоритетом є якнайшвидше припинення кровопролиття»
фото з відкритих джерел

Відомо, що Путін і Ердоган домовилися провести двосторонню зустріч

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час виступу на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані (Казахстан) закликав «припинити кровопролиття в Україні». Такий заклик глава Туреччини зробив у присутності російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє CNN.

Ердоган зазначив, що питання припинення війни є пріоритетним. «Кожен з нас відчуває регіональний і глобальний вплив кризи в Україні... Попри ці труднощі на місцях, нашим пріоритетом є якнайшвидше припинення кровопролиття», – сказав Ердоган.

Також відомо, що Путін і Ердоган домовилися провести двосторонню зустріч.

Як раніше повідомлялося, глава Туреччини Реджеп Ердоган вже вдруге примусив понервувати російського диктатора Володимира Путіна. Ердоган з’явився із запізненням на зустріч з Путіним під час саміту в Астані. 

Також російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився під час міжнародної зустрічі. Так, 16 вересня він мав переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Самарканді, що в Узбекистані. Там тривав саміт Шанхайської організації співробітництва. Сама розмова між президентами тривала за зачиненими дверима. Однак, коли почався брифінг, Путін у вітальному слові назвав Ердогана прем’єр-міністром.

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Теги: саміт Туреччина Реджеп Таїп Ердоган путін Казахстан диктатор переговори

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