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Анексія українських територій. Туреччина зробила заяву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Анексія українських територій. Туреччина зробила заяву
Туреччина підтримує територіальну цілісність та незалежність України
фото з відкритих джерел

Туреччина не визнає рішення Росії про анексію чотирьох українських регіонів

Туреччина не визнає анексію Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, про яку президент Володимир Путін оголосив напередодні. Турецька влада назвала це рішення «грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права».

У заяві МЗС Туреччини йдеться: «Туреччина не визнала анексію Криму Росією на нелегітимному референдумі, проведеному в 2014 році, і щоразу наголошувала на своїй твердій підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України. Відповідно до цієї позиції, яку ми посіли в 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України».

Туреччина є членом НАТО та від початку російського вторгнення в Україну намагається утримати дипломатичний баланс у відносинах із двома країнами. Туреччина засудила вторгнення в Україну і передала їй безпілотники, але не приєдналася до санкцій західних країн проти Росії.

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей.

27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

Читайте також: Переговорів не буде. Події 30 вересня, які увійдуть в історію
Теги: анексія росія Україна війна окупація Туреччина

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