Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина пропонує забрати в Росії право вето в Радбезі ООН

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Туреччина пропонує забрати в Росії право вето в Радбезі ООН
фото з відкритих джерел

Росія накладає вето на рішення, які спрямовані на протидію її ж злочинам

Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, може ветувати рішення цього органу, які спрямовані на протидію її ж злочинам. У зв’язку з чим, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив, що його країна виступає за скасування права вето в системі Ради безпеки ООН, пише турецьке агентство Anadolu.

За словами Чавушоглу, дедалі більше політиків заявляють, що «світ більший за п'ять постійних членів РБ ООН». Він переконаний, що поточна сесія Генеральної асамблеї ООН довела, що заклик президента Реджепа Таїпа Ердогана до реформування ООН підтримує дедалі більше країн.

На його думку, заміною право вето можу бути запровадження ухвалення рішень більшістю голосів. Головним має бути забезпечення максимального охоплення і справедливості, переконаний голова МЗС.

Коментуючи оголошення в Росії, яка є постійним членом РБ ООН, часткової мобілізації, Чавушоглу наголосив, що це рішення не наближає до закінчення війни в Україні.

«Ми виступаємо за діалог та переговори за участю президентів двох країн. Негативний вплив війни між РФ та Україною відчувають усі та у всіх областях», – зазначив він.

Нагдаємо, США виступають за реформу Ради Безпеки ООН, зокрема в питанні використання її членами права вето. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Російська Федерація як постійний член Радбезу ООН завдала удару по самій основі статуту Організації.

Читайте також: Фраза, яка увійде в історію. Що сказав Блінкен в ООН
Теги: міністр переговори ООН Яя Туре

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти закатували сотні цивільних на Київщині
Страти у Бучі: комісія ООН підтвердила злочини російських військових
Сьогодні, 17:17
Ентоні Блінкен: Путін демонструє презирство до ООН
Блінкен в ООН закликав світ зупинити Путіна
Сьогодні, 08:16
Кулеба потролив Лаврова в Радбезі ООН
Кулеба потролив Лаврова в Радбезі ООН
Сьогодні, 02:54

Політика

Туреччина пропонує забрати в Росії право вето в Радбезі ООН
Туреччина пропонує забрати в Росії право вето в Радбезі ООН
Австралія закликала Китай тиснути на Путіна
Австралія закликала Китай тиснути на Путіна
Звинувачений у хабарництві нардеп викинув обвинувальний акт з вікна авто (відео)
Звинувачений у хабарництві нардеп викинув обвинувальний акт з вікна авто (відео)
Мобілізація в РФ: західна розвідка пророкує провал планів Путіна
Мобілізація в РФ: західна розвідка пророкує провал планів Путіна
Путін із червоною папкою взявся перевиховувати молодь (відео) 
Путін із червоною папкою взявся перевиховувати молодь (відео) 
Кремль вкотре відхрестився від Медведчука
Кремль вкотре відхрестився від Медведчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну
124K
Аналітики ISW дали прогноз, до чого призведе жорсткий підхід Кремля до мобілізації
100K
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації
92K
Герой «Азовсталі» звернувся до українців із проханням
90K
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
78K
Відмова Кадирова від мобілізації: чому це обернеться катастрофою для Росії

Новини

ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту