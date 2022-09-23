Туреччина пропонує забрати в Росії право вето в Радбезі ООН

Росія накладає вето на рішення, які спрямовані на протидію її ж злочинам

Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, може ветувати рішення цього органу, які спрямовані на протидію її ж злочинам. У зв’язку з чим, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив, що його країна виступає за скасування права вето в системі Ради безпеки ООН, пише турецьке агентство Anadolu.

За словами Чавушоглу, дедалі більше політиків заявляють, що «світ більший за п'ять постійних членів РБ ООН». Він переконаний, що поточна сесія Генеральної асамблеї ООН довела, що заклик президента Реджепа Таїпа Ердогана до реформування ООН підтримує дедалі більше країн.

На його думку, заміною право вето можу бути запровадження ухвалення рішень більшістю голосів. Головним має бути забезпечення максимального охоплення і справедливості, переконаний голова МЗС.

Коментуючи оголошення в Росії, яка є постійним членом РБ ООН, часткової мобілізації, Чавушоглу наголосив, що це рішення не наближає до закінчення війни в Україні.

«Ми виступаємо за діалог та переговори за участю президентів двох країн. Негативний вплив війни між РФ та Україною відчувають усі та у всіх областях», – зазначив він.

Нагдаємо, США виступають за реформу Ради Безпеки ООН, зокрема в питанні використання її членами права вето. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Російська Федерація як постійний член Радбезу ООН завдала удару по самій основі статуту Організації.