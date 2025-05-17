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Соратники Гончаренка відреагували на ініціативу політика щодо зміни форми ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Соратники Гончаренка відреагували на ініціативу політика щодо зміни форми ТЦК
Гончаренко заявив, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають носити піксель
фото: Європейська солідарність

Нардеп Володимир В'ятрович розкритикував ініціативу Гончаренка

Нардеп Олексій Гончаренко виступив з ініціативою щодо зміни однострою для працівників ТЦК. На його думку, вони не повинні носити піксельну форму. На заяви Гончаренка відреагували його соратники в партії «Європейська Солідарність». Про це повідомляє «Главком».

Нардеп Володимир В'ятрович у своєму дописі на Facebook розкритикував ініціативу Гончаренка: «Абсолютно не згоден з пропозицією Олексій Гончаренко щодо якихось окремих одностроїв для ТЦК. Бо ТЦК – це ЗСУ, а ділити військо – це робити його слабшим».

Соратники Гончаренка відреагували на ініціативу політика щодо зміни форми ТЦК фото 1
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Своєю чергою співголова «ЄС» Ірина Геращенко зауважила, що партія не ініціювала жодних законопроєктів чи пропозицій щодо запровадження окремої форми для працівників ТЦК, не обговорювала таких ідей на засіданнях фракції та не підтримує їх. За її словами, «це була ініціатива окремого депутата, про яку ми дізналися в соцмережах і плануємо обговорити її на фракції».

«Кожен депутат має право законодавчої ініціативи і право на звернення до інших органів влади, а в своїй діяльності посилається на виборців, які звертаються з проблемами і пропозиціями, в тому числі, щодо вдосконалення процесу мобілізації», – йдеться у дописі.

Соратники Гончаренка відреагували на ініціативу політика щодо зміни форми ТЦК фото 2
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Нагадаємо, що народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають носити піксель. Він звернувся до Кабміну та Міноборони із вимогою, щоб для ТЦК розробили іншу форму.

У коментарях до публікації користувачі підтримують Гончаренка та жартома пропонують варіанти для форми ТЦК – латексну, блакитну, або ж кольорів веселки. Однак є й чимало таких, хто зауважує – такі зміни ніяк не допоможуть, лише створять розкол у суспільстві. Розкритикували задум Олексія Гончаренка і військові. Так, офіцер Головного управління комунікацій Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що депутат «працює на Путіна та його пропаганду».

Теги: Володимир В'ятрович Ірина Геращенко Олексій Гончаренко Європейська солідарність

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