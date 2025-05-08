Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Названо фракцію, депутати якої задекларували найбільше грошей торік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Названо фракцію, депутати якої задекларували найбільше грошей торік
У 2024 році у 268 парламентарів значно зросли доходи в порівнянні з позаминулим роком
фото з відкритих джерел

Загальна сума грошових активів нардепів торік сягнула 14,8 млрд грн

У 2024 році 387 депутатів задекларували вдвічі більші доходи, ніж у 2023-му, а середня зарплата зросла на 13%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouControl.

У 268 парламентарів доходи зросли в порівнянні з 2023 роком. Середній відсоток зростання доходів становить 28%. Проте розподіл не рівномірний: доходи деяких збільшились несуттєво, а деякі народні обранці навпаки збільшили статки в понад 10 разів. Найбільше за 2024 рік у відсотковому співвідношенні з 2023-м доходи збільшились у Вадима Столара (+94%), Ігоря Палиці (+87%) та Івана Чайківського (+87%). 

Середня річна зарплата нардепів у 2024 році становила близько 747 тис. грн, що на 13% більше ніж їхня середня зарплата у 2023 році. У 153 депутатів заробітна плата становить 50% і вище від загальної суми доходу, з них 43 депутати, у яких дохід складається виключно із зарплати.

Найбільшу зарплату у 2024 році у 1,6 млн грн задекларував член фракції «Слуга народу» Анатолій Остапенко. Його зарплата зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з 2023 роком.

Дохід та грошові активи депутатів девʼятого скликання Ради у 2023-2024 роках
Дохід та грошові активи депутатів девʼятого скликання Ради у 2023-2024 роках
графіка: YouControl

Фракції за розміром грошових активів нардепів

Загальна сума грошових активів народних депутатів України девʼятого скликання торік становила 14,8 млрд грн, що на 3 млрд грн більше ніж задекларували парламентарі у 2023 році. Понад 36% (5,4 млрд грн) від цієї суми припадає на грошові активи Петра Порошенка, а відповідно і сукупна сума таких активів є найбільшою серед усіх фракцій і груп у «Європейської Солідарності». 

Друге місце за розміром грошових активів посідає фракція «Слуга народу» у 2,16 млрд грн. Найбільші суми грошових активів серед членів цієї фракції задекларували Олександр Сова (245,1 млн грн) та Олег Семінський (162,4 млн грн).

Сукупна сума грошових активів членів групи «Відновлення України» складає майже 2 млрд грн. Понад 50% від цієї суми становлять грошові активи Вадима Столара.

Члени депутатської групи «Платформа за життя та мир» у 2024 році задекларували 1,6 млрд грн. Найбільші суми у Григорія Суркіса (631,7 млн грн) та Віталія Борта (397,2 млн грн).

Загальна сума грошових активів нардепів з групи «За майбутнє» у 2024 році становила майже 1,3 млрд грн. Таких активів на найбільшу суму вказали у своїх деклараціях Степан Івахів (650,9 млн грн) та Олександр Герега (269,8 млн грн).

Сукупна сума кожної з інших фракцій та груп у Верховній Раді девʼятого скликання становить менш як 1 млрд грн. Найменше грошових активів (124 млн грн) задекларували члени фракції «Голос».

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують підвищити виплати на компенсацію за житло та транспорт народним депутатам.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) б’є на сполох через ініціативу народних депутатів, які пропонують скоротити термін моніторингу способу життя посадовців до трьох місяців. У відомстві наголошують: цього часу недостатньо для повноцінного аналізу активів.

До слова, народний депутат і колишній керівник забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко впродовж понад 10 років має фінансове зобов'язання перед старшим сином Анатолієм. Борг уже сягнув 56 млн грн.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Європейська солідарність депутат зарплата декларація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Продовження воєнного стану Радою, нові підозри ексзаступнику Єрмака. Головне за 16 квітня
Продовження воєнного стану Радою, нові підозри ексзаступнику Єрмака. Головне за 16 квітня
16 квiтня, 21:06
Керівник «Укрнафти» й «Укртатнафти» Сергій Корецький задекларував 26,66 млн грн заробітної плати у 2024 році
Глава «Укрнафти» засвітив свої… три зарплати
17 квiтня, 16:29
Новий народний депутат вже прийняв присягу
Новий нардеп від «Слуги народу» Сергій Мельнік прийняв присягу
15 квiтня, 13:00
Вадим Колісниченко перекваліфікувався у ведучого пропагандистського ток-шоу
Окупанти викинули екснардепа Колесніченка з кримської політики і він став… телеведучим
20 квiтня, 20:10
Детальні причини смерті колишнього народного депутата не уточнюються
Помер екснардеп від «Партії регіонів» Микола Жук
22 квiтня, 16:59
У Збройних силах України несе службу понад 70 тис. жінок
Рада підтримала законопроєкт про протидію домаганням та дискримінації в ЗСУ
30 квiтня, 20:59
Підозру Шевченко отримав у листопаді 2024 року
Суд залишив під вартою нардепа Шевченка
1 травня, 16:23
Торік смілянський отримав 11 723 286 гривень
Гендиректор «Укрпошти» розкрив свою зарплату
3 травня, 16:55
Юлія Свириденко та Скотт Бессант підписали угоду про надра
Комітет Ради підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини з США
6 травня, 17:14

Особисті фінанси

Названо фракцію, депутати якої задекларували найбільше грошей торік
Названо фракцію, депутати якої задекларували найбільше грошей торік
Нацбанк знизив курси долара і євро
Нацбанк знизив курси долара і євро
В Україні значно зросла кількість мільйонерів: дані Податкової
В Україні значно зросла кількість мільйонерів: дані Податкової
Естонія виділила українцям грошову допомогу: як її отримати
Естонія виділила українцям грошову допомогу: як її отримати
Українці масово отримують фальшиві платіжки за комуналку
Українці масово отримують фальшиві платіжки за комуналку
Скільки заробляють українці у 2025 році: де найбільші зарплати і які професії в топі
Скільки заробляють українці у 2025 році: де найбільші зарплати і які професії в топі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
61K
Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
42K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
26K
Президенти двох країн скасували візити у Москву на 9 травня
23K
Рада сьогодні збереться на екстрене засідання

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua