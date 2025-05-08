Названо фракцію, депутати якої задекларували найбільше грошей торік

У 2024 році у 268 парламентарів значно зросли доходи в порівнянні з позаминулим роком

Загальна сума грошових активів нардепів торік сягнула 14,8 млрд грн

У 2024 році 387 депутатів задекларували вдвічі більші доходи, ніж у 2023-му, а середня зарплата зросла на 13%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouControl.

У 268 парламентарів доходи зросли в порівнянні з 2023 роком. Середній відсоток зростання доходів становить 28%. Проте розподіл не рівномірний: доходи деяких збільшились несуттєво, а деякі народні обранці навпаки збільшили статки в понад 10 разів. Найбільше за 2024 рік у відсотковому співвідношенні з 2023-м доходи збільшились у Вадима Столара (+94%), Ігоря Палиці (+87%) та Івана Чайківського (+87%).

Середня річна зарплата нардепів у 2024 році становила близько 747 тис. грн, що на 13% більше ніж їхня середня зарплата у 2023 році. У 153 депутатів заробітна плата становить 50% і вище від загальної суми доходу, з них 43 депутати, у яких дохід складається виключно із зарплати.

Найбільшу зарплату у 2024 році у 1,6 млн грн задекларував член фракції «Слуга народу» Анатолій Остапенко. Його зарплата зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з 2023 роком.

Дохід та грошові активи депутатів девʼятого скликання Ради у 2023-2024 роках графіка: YouControl

Фракції за розміром грошових активів нардепів

Загальна сума грошових активів народних депутатів України девʼятого скликання торік становила 14,8 млрд грн, що на 3 млрд грн більше ніж задекларували парламентарі у 2023 році. Понад 36% (5,4 млрд грн) від цієї суми припадає на грошові активи Петра Порошенка, а відповідно і сукупна сума таких активів є найбільшою серед усіх фракцій і груп у «Європейської Солідарності».

Друге місце за розміром грошових активів посідає фракція «Слуга народу» у 2,16 млрд грн. Найбільші суми грошових активів серед членів цієї фракції задекларували Олександр Сова (245,1 млн грн) та Олег Семінський (162,4 млн грн).

Сукупна сума грошових активів членів групи «Відновлення України» складає майже 2 млрд грн. Понад 50% від цієї суми становлять грошові активи Вадима Столара.

Члени депутатської групи «Платформа за життя та мир» у 2024 році задекларували 1,6 млрд грн. Найбільші суми у Григорія Суркіса (631,7 млн грн) та Віталія Борта (397,2 млн грн).

Загальна сума грошових активів нардепів з групи «За майбутнє» у 2024 році становила майже 1,3 млрд грн. Таких активів на найбільшу суму вказали у своїх деклараціях Степан Івахів (650,9 млн грн) та Олександр Герега (269,8 млн грн).

Сукупна сума кожної з інших фракцій та груп у Верховній Раді девʼятого скликання становить менш як 1 млрд грн. Найменше грошових активів (124 млн грн) задекларували члени фракції «Голос».

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