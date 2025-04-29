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Нацбанк визнав ділову репутацію Порошенка небездоганною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нацбанк визнав ділову репутацію Порошенка небездоганною
Порошенко з лютого перебуває під санкціями РНБО
фото: Facebook/Петро Порошенко

Експрезидент володіє понад 60% акцій Міжнародного інвестиційного банку

Національний банк визнав ділову репутацію пʼятого президента та народного депутата Петра Порошенка небездоганною. Причиною цьому стали раніше застосовані санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НБУ.

Рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ на засіданні 28 квітня.

Порошенко володіє акціями Міжнародного інвестиційного банку опосередковано через володіння 100% акцій ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», який є власником майже 65% акцій банку. Ще 10% належить його синові Олексію, а власником 14% є колишній народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» та давній бізнес-партнер експрезидента – Ігор Кононенко.

Регулятор наголосив, що засідання комітету проводилося в дистанційному форматі. На ньому були присутні адвокат Порошенка та представник Міжнародного інвестиційного банку.

Водночас деякі нардепи від «Європейської солідарності» прибули до будівлі Нацбанку та вимагали забезпечити їм можливість бути фізично присутніми на засіданні .

«Національний банк розцінює дії народних депутатів та осіб, що їх супроводжували, зокрема ведення прямої трансляції їхнього перебування в НБУ в ефірі Пʼятого каналу та виклик Національної поліції, як спробу тиску на працівників НБУ та намагання зірвати роботу комітету», – йдеться в заяві

Нацбанк може звернутися до правоохоронних органів через тиск та перешкоджання діяльності з боку депутатів.

Як відомо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками. 

Нагадаємо, Національний банк України оштрафував Міжнародний інвестиційний банк, власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як повідомлялось, народний депутат Петро Порошенко задекларував доходів на понад 4,6 млрд грн за 2024 рік. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнний 2021 рік, а сам він входить у трійку найбагатших олігархів України.

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Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність банк Нацбанк

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