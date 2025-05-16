ДБР провело обшуки в радника Порошенка Єлісєєва

Слідчі дії відбувалися у межах справи про так звані Харківські угоди 2010 року

Уранці 16 травня співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у помешканні радника п’ятого президента Петра Порошенка, дипломата Костянтина Єлісєєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Європейської солідарності».

Слідчі дії відбувалися у межах справи про так звані Харківські угоди 2010 року. Політсила звинуватила владу «в переслідуванні опозиції» та «цілеспрямоване залякування оточення Петра Порошенка».

Харківські угоди – це угоди між Україною та Росією, підписані 21 квітня 2010 року в Харкові президентами Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим. Угоди дали право Чорноморському флоту РФ перебувати в Криму до 2042 року з можливістю пролонгації. Водночас Україна отримувала знижку на російський газ – до $100 за тисячу кубометрів.

У 2021 році РНБО України визнала Харківські угоди такими, що завдали шкоди національній безпеці. Проти окремих посадовців, які брали участь у їхній підготовці та ратифікації, були відкриті кримінальні провадження. Єлісєєв не фігурував серед цих осіб.

У 2023 році Конституційний суд України відкрив провадження у справі про конституційність так званих Харківських угод.

Нагадаємо, Харківські угоди на сьогодні є чинними, оскільки підтверджують суверенітет України над Автономною республікою Крим та фіксують тимчасовий характер базування Чорноморського флоту РФ саме на території України.

Міністерство закордонних справ України стоїть на позиції: формальне збереження для України чинності базових угод і Харківської угоди продовжує надавати нашій державі на сьогодні додатковий інструмент для імплементації міжнародно-правової відповідальності РФ у зв’язку із збройною агресією проти України як 2014 року, так і 2022 року.

Свідоме порушення Росією міжнародно-правових зобов’язань за вказаними міжнародними договорами дає можливість Україні порушувати питання міжнародно-правової відповідальності РФ та вимагати належної компенсації на міжнародних майданчиках та в рамках наявних міжнародно-правових механізмів.

До слова, перший генпрокурор України та суддя Конституційного суду у відставці Віктор Шишкін заявляв, що окрім Януковича, до кримінальної відповідальності за державну зраду стосовно Харківських угод треба також притягувати тодішнього голову Верховної Ради Володимира Литвина. За переконаннями знаного правника, спікер не мав конституційних підстав та прав підписувати і ратифікувати «зрадницькі Харківські угоди».