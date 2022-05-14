Чи можуть «зірки Медведчука» працювати у Єдиному телемарафоні. Що відповів Мінкульт

Позиція Міністерства культури та інформаційної політики України щодо заклику окремої частини журналістської спільноти по відстороненню від ефірів списку журналістів

У відповідь на заяву окремої частини журналістської спільноти щодо санкцій у вигляді відсторонення від ефірів журналістів, які до війни працювали на каналах, що належать Віктору Медведчуку, Міністерство культури та інформаційної політики України висловлює свою наступну позицію.

В МКІП викликає занепокоєння те, що в ці критичні часи для України інформаційний простір країни заповнюється конфліктами всередині суспільства.

24 лютого великі медіагрупи звернулись до МКІП та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з метою об'єднатися та створити єдиний інформаційний фронт для боротьби з російською пропагандою. Однак, як бачимо, наш вдалий супротив та фактично перемога у інформаційній війні з росією говорить про те, що ідея та реалізація були досить вдалими. Це стало можливим завдяки зусиллям всіх редакторів, журналістів, ведучих, що наразі 24/7 працюють вже третій місяць єдиним фронтом.

В МКІП немає жодних ілюзій щодо внеску каналів Медведчука у теперішню війну з росією. У той же час ми глибоко переконані, що сьогодні не час для публічних люстрацій та розпалювання конфліктів всередині країни та професійної журналістської спільноти. Сьогодні важливим є те, хто залишився, перейшов на сторону України та кожен день доводить свою позицію своєю сумлінною цілодобовою працею. Сьогодні нам потрібна кожна людина, кожен спеціаліст, який працює на єдиному інформаційному державному фронті для відстоювання нашої державності та перемоги над російськими загарбниками. Тому вбачаємо доцільним саме зараз, під час війни, в першу чергу звертати увагу на позицію, яку прийняли зазначені у списку ведучі.

Також МКІП не може, з огляду на свої повноваження, та не вважає за доцільним втручатись в кадрову політику каналів та медіа груп.

Якщо ми не хочемо зробити щілину в нашій обороні перед росією, то ми сьогодні маємо всі виступати єдиним фронтом та не розпалювати ворожнечу всередині країни.

Ну то есть Сьогодні нам потрібна кожна людина, кожен спеціаліст, який працює на єдиному інформаційному державному фронті для відстоювання нашої державності та перемоги над російськими загарбниками. Тому вбачаємо доцільним саме зараз, під час війни, в першу чергу звертати увагу на позицію, яку прийняли зазначені у списку ведучі.

Також МКІП не може, з огляду на свої повноваження, та не вважає за доцільним втручатись в кадрову політику каналів та медіа груп.

Якщо ми не хочемо зробити щілину в нашій обороні перед росією, то ми сьогодні маємо всі виступати єдиним фронтом та не розпалювати ворожнечу всередині країни.

Тобто:

Три канала вимкнути з ефіру зо всіма їхніми співробітниками – це не розпалювати ворожнечу. І не викликає в МКІПу ніякого занепокоєння:)

А прибрати з ефіру національного марафону з десяток людей, які там не мають бути за всіма морально-етичними та професійними принципами, а також з суто прагматичної мети унеможливлення повтору проросійської кон'юктури серед медіаспільноти – це розпалювати. Нуну.

І ось ще підказали смішне коллеги: «Сьогодні нам потрібна кожна людина», крім всіх тих, хто працює на Еспресо, Прямому та 5-му...

Коротше, власне, ніхто й не сподівався на іншу реакцію. Та час все розставить по своїх місцях.

Але працювати над аргументацією треба МКІПу краще... Щоб не палитися.

Джерело: блог Наталії Лігачової

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