«Прямий» і «5 канал» просять віддати їм час каналів Ахметова у телемарафоні

У єдиному телемарафоні з’явиться часовий слот у разі припинення участі в ньому медіагрупи «Україна»

Телеканали «Прямий» та «5 канал» звернулися до Ради національної безпеки і оборони та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом виділити часовий слот у спільному телемарафоні «Єдині новини», який звільняється в разі припинення участі в ньому медіагрупи «Україна». Відповідну заяву оприлюднили пресслужби телеканалів.

«Співробітники, журналісти та редакційні колективи «Прямого» і «5 каналу» вкотре висловлюють свою готовність долучитися до виробництва контенту та ефірів телемарафону», – зазначається у заяві.

Як наголошується у повідомленні, із перших днів російського вторгнення телеканали за власною ініціативою і доброю волею відмовилися від традиційної сітки мовлення, перепрофілювали ефір, зокрема, транслювали й спільний марафон.

«19 березня ТОВ «Вільні медіа» звернулося до Нацради, РНБО і Мінкультури та інформполітики із проханням надати «5 каналу» та «Прямому» частину ефірного часу в національному марафоні та ввести їх до складу редакційної групи. Телеканали отримали підтвердження від профільного міністра і голови Нацради з питань ТБ щодо виділення їм часових проміжків з 23 березня. Однак цього так і не сталося. Згодом пролунала відмовка про відсутність вільного слоту, який тепер, схоже, з'являється», – йдеться у оприлюдненій заяві.

Натомість, як наголошується, канали в ніч на 4 квітня виключили з цифрового мовлення.

«Жоден чиновник досі не взяв на себе відповідальність за відключення телеканалів з цифрового ефіру і не пояснив, на яких законних підставах це відбулося. Урядовці досі не надали відповіді на петицію щодо незаконного відключення трьох телеканалів, термін якої сплив 13 липня», – йдеться у повідомленні.

У заяві наголошується, що телеканали «Прямий» та «5 канал» завжди відстоювали державницькі, проукраїнські та проєвропейські позиції.

«Ми готові разом робити все для боротьби з гібридними інформаційними загрозами російської федерації та працювати 24/7, наближаючи спільну перемогу України у війні проти рашизму», – заявляють на телеканалах.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу.

Пізніше стало відомо, що усі канали «Медіа Групи Україна» (МГУ) з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон.

Також стало відомо, що інвестиційна компанія бізнесмена Ріната Ахметова SCM розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна. Відповідні документи буде надіслано уповноваженим державним установам починаючи вже від сьогодні, 12 липня 2022 року. Йдеться про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані Медіа Групою Україна від держави. Паралельно буде розпочато процес припинення випуску належних МГУ друкованих засобів масової інформації.

Медіагрупа Україна Ріната Ахметова уже подала до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення заяву щодо анулювання ліцензії телеканалів.

Також нагадаємо, що 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2.

Як пояснила Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації, влада відключила телеканали «Еспресо», «П’ятий» і «Прямий» з цифрового ефіру на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони.

Як відомо, у березні Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення – в умовах воєнного стану усі загальнонаціональні інформаційні канали транслюватимуть цілодобовий телемарафон. Рішення пояснюють поширенням Росією дезінформації про повномасштабну агресію проти України.



