США готують рекордний пакет допомоги Україні – ЗМІ

Кошти підуть і на навчання та оснащення українських військ

Сполучені Штати Америки на День Незалежності України оголосять про виділення рекордного пакету військової допомоги на $3 млрд. Про це повідомляє AP з посиланням на власні джерела.

Видання пише, що адміністрація США оголосить про новий військовий пакет саме завтра, 24 серпня 2022 року. За їхніми словами, гроші підуть на фінансування контрактів на постачання дронів, озброєнь та іншого обладнання. Хоча при цьому не виключено, що протягом року вони ще не з'являться на полі бою.

При цьому ці кошти підуть і на навчання та оснащення українських військ, щоб забезпечити їхню боєздатність «на довгі роки».

На відміну від попередніх пакетів, нове фінансування значною мірою спрямоване на те, щоб допомогти Україні зміцнити оборонну позицію у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Попередні поставки були зосереджені на більш нагальних потребах України у зброї та боєприпасах.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу ЗСУ нової партії озброєння на суму понад 500 млн євро.

Також повідомлялося, що США готуються закупити дрони Switchblade для України.