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Шольц анонсував поставки Києву озброєння на понад 500 млн євро

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шольц анонсував поставки Києву озброєння на понад 500 млн євро
Поставки зброї Шольц назвав внеском у модернізацію збройних сил України
фото: dw.com

Зброя в повному обсязі буде передана ЗСУ в 2023 році

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу ЗСУ нової партії озброєння на суму понад 500 млн євро. Про це повідомляє Reuters.

Неназвані джерела повідомили, що Берлін планує поставити три додаткових ЗРК Iris-T, десять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні боєприпаси та системи захисту від дронів.

Зброя в повному обсязі буде передана ЗСУ в 2023 році, а деякі компоненти пакету військової допомоги можуть прибути в Україну і раніше. Джерело в німецькому уряді також повідомило, що парламентський комітет Німеччини з бюджету повинен ще схвалити поставки, які Шольц назвав внеском у модернізацію збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від керівної коаліції надати Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу. Через загрозу, що походить від Росії за президента Володимира Путіна, Німеччина не може піти на подібні ризики.

Нагадаємо, 21 серпня стало відомо, що депутати від коаліційних німецьких партій закликали збільшити постачання зброї Києву, навіть якщо це послабить Бундесвер.

Додамо, що 1 серпня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II із Німеччини

Теги: Олаф Шольц Німеччина військова техніка озброєння війна

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