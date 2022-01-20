США охарактеризували нове вторгнення Росії в Україну

Йдеться про жорстку відповідь від США та їх союзників

Вашингтон і його союзники дадуть «швидку та жорстку» відповідь Росії у разі посилення військової агресії проти України. Про це йдеться у письмовій заяві прессекретаря Білого дому Джен Псакі, опублікованій на сайті американської адміністрації.

Псакі уточнила, що США вважатимуть вторгненням будь-яке пересування російських військ через український кордон.

«Президент Байден ясно дав зрозуміти президенту Росії: якщо збройні сили РФ перейдуть кордон України, це... спричинить стрімку, жорстку та згуртовану відповідь з боку США та їхніх союзників», – йдеться у документі.

Джен Псакі додала, що, за інформацією Вашингтона, Росія має «великий арсенал засобів агресії», які не мають на увазі ведення бойових дій – у тому числі хакерські атаки.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що його російський колега Володимир Путін ніколи не бачив санкцій, подібних до тих, які американська сторона готує на випадок ескалації ситуації навколо України. Він попередив, що можливе вторгнення Росії в Україну обернеться катастрофою для Москви.

Раніше президент США Джо Байден розповів про два бажання глави Кремля Володимира Путіна щодо України – виключення вступу України до НАТО та гарантії щодо нерозміщення на території України стратегічних озброєнь. Американський президент припустив можливість досягнення з РФ домовленостей щодо другого пункту. У такому випадку від Росії чекатимуть відповідних кроків у відповідь.

Нагадаємо, Порошенко через CNN закликав союзників запровадити «пекельні» санкції проти Путіна.

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