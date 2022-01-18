США підготували санкції проти ватажків бойовиків на Донбасі – The Wall Street Journal

Напередодні візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну окупантам зроблять «сюрприз»

США готують фінансові санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі. Офіційно про обмеження оголосять у четвер, 20 січня. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами джерел газети, фінансові санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі готуються напередодні візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну, Німеччину і Швейцарію.

Такий захід є частиною дипломатичного тиску на Росію, щоб вона відмовилася від вторгнення на українську територію.

Зазначається, що санкції будуть введені проти чотирьох фізичних осіб.

Нагадаємо, державний департамент США підтвердив візит держсекретаря Ентоні Блінкена до України, який має відбутись 19 січня.

У рамках візиту держсекретар США обговорюватиме єдиний підхід у запобіганні російської загрози для України, а також зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Москву зробити вибір на користь дипломатії та деескалації. Після відвідин Києва Блінкен поїде у Берлін.

Також сенатори США пригрозили Росії наслідками у разі агресії проти України (відео).

Як стало відомо, окупанти готують криваву провокацію на Водохреще – Центр стратегічних комунікацій.

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