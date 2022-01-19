Порошенко через CNN закликав союзників запровадити «пекельні» санкції проти Путіна

Петро Порошенко в ефірі CNN: те, що нам потрібно сьогодні, це робити Росію слабшою, і це можливо завдяки санкціям

«Маємо зараз збільшити ціну, яку завдяки «пекельним санкціям» проти нього заплатить Путін», – заявив Порошенко

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» у прямому ефірі телеканалу CNN подякував союзникам України за підтримку у час, коли зростає загроза повномасштабного російського вторгнення. Порошенко наголосив – Україну слід робити ще сильнішою, а Путін має чітко знати, яку ціну він заплатить у разі свого воєнного божевілля, інформує пресслужба «Євросолідарності».

«З кожним днем, крок за кроком, Захід робить більше, і це є позитивним. Те, що нам потрібно сьогодні, це робити Росію слабшою, і це можливо завдяки санкціям», – зауважив Порошенко.

«А Україну слід робити сильнішою. З кожним днем ми маємо отримувати нові обронні летальні зразки озброєнь, включно з засобами радіоелектроного захисту, протиповітряної оборони, протитанкових озброєнь, отримання розвідданих. На жаль, ми цього в достатній кількості не маємо. Однак позитивний тренд присутній, Захід дедалі збільшує відповідне постачання», – констатує п’ятий президент.

«Маємо позитивний досвід по лінії міністества оборони Великобританії. Очікуємо на візит Державного секретаря США Блінкена в Україну», – зазначає Порошенко.

«Чим більше ми робимо у цьому напрямі – тим більше шансів не мати цієї агресії. Вважаємо, що Держсекретарю Блінкену було б важливо зустрітися не лише з президентом Зеленським, а й з усіма демократичними силами, адже внутрішня єдність є дуже важливим чинником зміцнення стійкості України для захисту себе, Європи та світу», – переконаний експрезидент.

«Маємо зараз збільшити ціну, яку завдяки «пекельним санкціям» проти нього заплатить Путін. Завдяки значному збільшенню оборонного потенціалу України – тут загинуть тисячі росіян. Нам не потрібні тут солдати НАТО, але ми точно будемо захищати нашу землю. Слід також зупинити «Північний потік-2», який є спробою Путіна зруйнувати енергетичну безпеку європейських країн, адже він не є економічним чи енергетичним проектом. І Україна має отримати, як нам і обіцяли, План дій щодо членства в НАТО», – резюмував Порошенко.

Зазначимо, за інформацією Держдепу, Росія може напасти на Україну з території Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні держсекретар США Блінкен прилетів в Україну. Зазначимо, Блінкен поговорив із Лавровим перед візитом в Україну.

19 січня в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб «підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України».

Неоголошений раніше візит відбуватиметься на тлі загострення напруженості між Заходом і Росією через нарощування Москвою близько 100 тисяч військових на кордоні з Україною і можливої підготовки до нового вторгнення.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Напередодні ЗМІ повідомили, що глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським.

Як заявляв Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Також стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.