У Сенат США надійшов ще один законопроєкт про санкції проти Путіна і РФ

Законопроєкт вперше введе санкції проти самого Путіна і тих секторів економіки, від яких залежить збагачення його режиму

Важливо, що законопроєкт не залежатиме від президента США Джо Байдена

У Сенат США внесли ще один законопроєкт, яким передбачається введення санкцій проти Росії і, зокрема, президента РФ Володимира Путіна. Заходи можуть бути введені в разі вторгнення російських військ в Україну, повідомляє пресслужба сенатора США Марко Рубіо, який підготував документ.

«Закон про стримування авторитарних військових дій 2022 року» передбачає негайне введення жорстких персональних санкцій проти Путіна і решти керівництва Росії.

«Законопроєкт вперше введе санкції проти самого Путіна і тих секторів російської економіки, від яких залежить особисте збагачення його режиму. Дуже важливо, що цей законопроєкт не залежатиме від президента США Джо Байдена, який буде вирішувати, що вважати вторгненням в Україну», – йдеться в повідомленні.

Законопроєкт про стримування авторитарних ворожих дій передбачає:

блокування майна, що належить Володимиру Путіну, прем'єр-міністру Росії, міністру оборони Росії та іншим російським олігархам, виявленим в ході звітності та відкликання їх віз;

заборона на операції з російськими компаніями в енергетичному, фінансовому, гірничодобувному та аерокосмічному секторах російської економіки;

введення санкції проти системи Swift, якщо вона не припинить надання послуг російським банкам і компаніям, що потрапили під санкції відповідно до законопроекту;

негайне введення нових санкцій щодо «Північного потоку-2».

У документі також наголошується, що в разі прийняття законопроєкту директор Національної розвідки США повинен буде кожні 20 днів представляти Конгресу доповідь про те, чи порушувала Росія або її довірені особи територіальну цілісність України в цей час.

При цьому протягом 10 днів після подання звіту президент повинен ввести санкції проти РФ.

Напередодні Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії.

Зазначимо, США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

12 грудня у Конгресі США представили законопроєкт про нові санкції проти Росії у разі ескалації конфлікту в Україні. У документі пропонується заборонити операції з первинним та вторинним держборгом Росії, а також запровадити санкції проти банківського сектора Росії та газопроводу «Північний потік-2». Крім того, якщо ситуація загостриться, США можуть вимагати відключити Росію від системи міжнародних платежів Swift.

Зокрема, документ передбачає введення санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також начальника генерального штабу збройних сил і командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські сили.

Джерело: РБК-Україна