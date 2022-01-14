Сенат США не ввів санкції проти «Північного потоку-2»

Сенат США не схвалив законопроєкт про санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2»

Законопроєкт про санкції не зміг набрати необхідні 60 голосів (із 100 можливих) для затвердження

Сенат американського Конгресу відхилив законопроєкт республіканця Теда Круза (штат Техас) щодо запровадження нових санкцій проти «Північного потоку-2». Таке рішення було ухвалено під час засідання верхньої палати законодавчого органу, пише Reuters.

Документ не зміг набрати необхідні 60 голосів (із 100 можливих) для затвердження. Під час голосування підрахували 55 голосів «за» і 43 «проти» законопроєкту, для ухвалення якого потрібно було 60 голосів.

Сенаторка Джин Шахін, демократка, яка спочатку була співавтором санкційного законодавства щодо «Північного потоку-2» разом із Крузом, виступила проти його законопроєкту, заявивши, що він ризикує порушити єдність у Вашингтоні та Європі через агресію Росії проти України.

Вона сказала, що закон Круза «вб’є клин» між Сполученими Штатами та їх союзниками в Європі, зокрема Німеччиною.

Згідно із законопроєктом Круза, пропонувалося запровадити санкції щодо російського газопроводу, а також організацій, відповідальних за його проектування, будівництво та експлуатацію, протягом 15 днів після його затвердження.

При цьому Конгрес отримав би право проголосувати за повторне запровадження рестрикцій у разі, якщо американський президент вирішить їх скасувати.

Демократи закликають підтримати проєкт Роберта Менендеса, який передбачає санкції проти Росії у разі спроб Москви розпочати військову агресію проти України або в інший спосіб скинути владу в Україні.

Днями голова правлячої партії Німеччини підтримав «Північний потік-2».

Напередодні США пригрозили Росії наслідками для «Північного потоку-2». «Північний потік-2» – російський геополітичний проєкт, який підриває геополітичну безпеку і національну безпеку значної частини євроатлантичного співтовариства», – заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

Як повідомлялося, США співпрацюють з Німеччиною над затримкою запуску «Північного потоку-2».

Раніше глава МЗС Франції назвав умову закриття «Північного потоку-2». До слова, віцеканцлер Німеччини допустив зупинку «Північного потоку-2» через Україну.

Ще Вітренко попередив новий уряд Німеччини про небезпеку.

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