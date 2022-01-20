Байден озвучив два бажання Путіна щодо України

Президент Росії сказав главі Білого Дому, що хоче дві речі

Президент США Джо Байден розповів про два бажання глави Кремля Володимира Путіна щодо України. Про це очільник Білого дому заявив на пресконференції.

Так, американський президент допустив можливість досягнення з РФ домовленостей щодо нерозміщення стратегічних озброєнь в Україні.

«Він (президент Росії Володимир Путін, – ред.) сказав мені, що хоче дві речі, гарантії. Одна – це те, що Україна ніколи не увійде до НАТО. Друге те, що в Україні не будуть розміщені стратегічні озброєння. Ми можемо прийти до чогось щодо другого елементу», – пояснив Байден.

Також він зазначив, що в другому випадку від Росії чекатимуть відповідних кроків у відповідь.

Також Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Ще американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

На пресконференції Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни.

Нагадаємо, США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

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