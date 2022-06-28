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    Політика

    США передадуть Україні передові системи ППО

    У Білому домі підтвердили намір передати Україні сучасні системи ППО - США передадуть Україні передові системи ППО
    У Білому домі підтвердили намір передати Україні сучасні системи ППО
    фото з відкритих джерел

    Збройним силам України передадуть передові засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності

    Радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати готуються надати Україні передові засоби протиповітряної оборони. Про це Салліван заявив на брифінгу у Білому домі.

    Салліван заявив, що Збройним силам України передадуть передові засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності.

    «Я бачив звіти з конкретними подробицями про передові засоби протиповітряної оборони, які поставимо українцям. Я можу підтвердити, що ми фактично завершуємо роботу над пакетом, який включає передові засоби протиповітряної оборони. Не вдаватимуся до подробиць системи. Я почекаю, поки контракт справді не буде виконано», – сказав радник президента.

    Також до України поїдуть боєприпаси для артилерійських та контрбатарейних радіолокаційних комплексів.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів швидше надавали Україні зброю для захисту від російської агресії. На тлі нових обстрілів російськими ракетами Києва та інших українських міст Зеленський окремо наголошує на протиповітряній обороні (ППО).

    Раніше лідери країн G7 затвердили нові санкції проти Росії.

    Як повідомлялося, російські підприємці в регіональних та галузевих виданнях все частіше скаржаться на руйнівний вплив санкцій, які були запроваджені проти Росії у відповідь на агресію проти України.

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    Теги: росія окупанти США зброя саміт війна Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    США передадуть Україні передові системи ППО