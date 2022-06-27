«Ми падаємо, і дна не видно». Російські підприємці скаржаться на наслідки санкцій

Санкції боляче б’ють по бізнесу у Росії – страждають як маленькі регіональні підприємства, так і великі виробники

Російські підприємці в регіональних та галузевих виданнях все частіше скаржаться на руйнівний вплив санкцій, які були запроваджені проти Росії у відповідь на агресію проти України. Про це йдеться у публікації видання «Наші гроші».

Зокрема, аграрії визнають, що стануть неефективними, якщо перейдуть на російську техніку. Іван Брігерт, президент Союзу селянських (фермерських) господарств Омської області порівняв перехід на вітчизняну техніку з заміною «Мерседеса» на «Москвич».

«Як можна нашим великим передовим підприємствам пропонувати перейти на російську техніку і зберігати високі результати роботи? Це ж немислимо. Уявіть, що ви їздите на «Мерседесі», а тепер маєте пересісти на «Москвич». По-перше, це дорого: навіть якщо я продам зараз два своїх комбайни New Holland, мені все одно не вистачить грошей, щоб придбати один «Ростсільмаш». Тим більше із нинішньою вартістю кредитів… Ми 30 років поклали, щоби створити гідний парк техніки, придбати це імпортне обладнання, а тепер нам пропонують взяти «Кіровець» і ще 30 років за нього розраховуватися», – бідкається підприємець.

У травні в Ленінградській області через санкції став Тихвінський вагонобудівний завод. За принципом доміно це вдарило по малим підрядникам. Одним довелось брати кредити на зарплати, іншим – шукати замовлення деінде. У кейтеринговій компанії «Стрім» кажуть, що змушені відправляти працівників на простій та бояться, що ціле місто ризикує опинитися без роботи, якщо завод збанкрутує.

«Наразі в організації харчування на заводі не залучені 90 наших працівників. За трудовим законодавством їх треба відправити у простій із виплатою двох третин середньої зарплати, це близько 30 тисяч рублів (для переведення у гривні діліть приблизно на три). Виходить сума у три мільйони рублів. А де їх взяти, ніхто не підкаже? Стоятимемо на колінах біля заводу, біля профспілок», – зазначають у фірмі.

З проблемами зіткнулася і золотодобувна промисловість Росії. Вона нині перебуває у найбільшій кризі за останні тридцять років. Михайло Лєсков, директор із розвитку Групи компаній «Інститут геотехнологій», через зниження рівня доходів населення золото нікому буде непотрібним.

«З одного боку ми бачимо макроекономічні зміни, які в принципі на користь ціни на золото і попиту на нього. З іншого боку все може загостритись… не хочу нікого лякати. Це як у тому старому анекдоті: песиміст каже «Гірше не буде!», а оптиміст «Ні, буде, буде!». Так от я оптиміст», – сказав він.

Поки Росія звітує, що «попри санкції» експорт пиломатеріалів виріс, підприємці б’ють на сполох -- сировину задешево скуповує Китай. Голова правління Спілки лісопромисловців Архангельської області Андрій Зубов каже, що з цінами, які пропонує Китай, постала загроза зупинки виробництва.

Гендиректор однієї з найбільших у Росії мереж кінотеатрів «Кіномакс» Дмитро Нартов назвав стан ринку без голлівудських блокбастерів «хроніками пікіруючого бомбардувальника». За його словами, галузь стала відновлюватися після нокдаунів, але далі почалися хроніки бомбардувальника, що пікірує.

«Ми падаємо, і дна не видно», – нарікає Нартов.

Рязанська підприємниця Олена Тагільцева, яка створила бренд одягу «Ochen.clothes», жаліється, що залишилась без імпортних матеріалів і основного інтернет-майданчика.

«Ще вчора я впевнено твердила: ми зможемо вижити. А сьогодні нам скасували Instagram. Впевненість відпала … Тепер мені здається, що я стою на руїнах у повній розгубленості. Навіть у часи дефолту було зрозуміло, що все буде дуже дорогим, але буде. Нині ж здається, що незабаром взагалі нічого не буде. У нас все імпортне: машини, тканини, блискавки, фурнітура, навіть ниток своїх у країні немає», – жаліється підприємиця.

Через заборону іноземних соцмереж у Росії занепав в рекламний бізнес. Адже компанії разом з доступом до соцмереж втратили більшість площадок для поширення реклами.

У Пскові став завод із сушіння ягід і фруктів «Сибірський гостинець», оскільки немає ані ягід, ані фреону, ані деталей. Директор та найбільший акціонер компанії Дмитро Ходас повідомив, що Росія не має виробництва побутових приладів та речей у промисловій кількості – всі комплектуючі імпортні.

«Ми не вирощуємо фрукти та ягоди (навіть полуницю) у промислових обсягах для переробників. Ми не виробляємо фреон – газ, завдяки якому працює ваш холодильник. Ми не робимо в необхідних обсягах нічого, щоб зробити країну стратегічно незалежною», – сказав він.

Ресторатори Петербурга скаржаться на колосальний ріст цін на імпортні продукти через обвал рубля і санкції. Засновник гастропабів «Коза Дереза» Євген Ларченко виявив, що з міцного алкоголю доступна лише горілка, настоянки на горілці та кілька непоганих видів джину. А от недорогих та якісних вин немає.

Навесні в Росії виник дефіцит упаковки «тетрапак», адже великі виробники з іноземною участю призупинили роботу в Росії. Ще виникли проблеми з плівкою, для якої не вистачає імпортних компонентів. Депутатка Держдуми Надія Школкіна сказала: «бідони – теж гарна тара». Директор Пушкіногорського маслосирзаводу Микола Щураков не оцінив.

«Ага, в бідончики молоко наливати. Хто це сказав, його близько не можна у Думу допускати. Дурниця! Сьогодні це вже не актуально та не вирішує проблему. Вона в іншому. Посівна на носі. Із господарствами розмовляв. Начебто наші добрива за кордоном відмовилася закуповувати, а тут їх теж немає. Де добрива? Говорили, що треба знижувати ціну на дизпаливо. І що? Минулого року за 40 брали, а сьогодні по 55. Надра наші, а ми підлаштовуємось під ціни Заходу. Кредитування виробництва під 20%, а треба під 3-5%. Хай у цьому порядок наводять, а не дурниці говорять про бідончики», – сказав він.

Нагадаємо, у Росії вперше з 1918 року наступив дефолт із суверенних боргових зобов'язань в іноземній валюті. Як зазначає Bloomberg, у ніч на 27 червня закінчився пільговий період для виплати приблизно $100 млн прострочених платежів за держоблігаціями. У разі неплатежу останній термін вважається подією дефолту.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, експорт золота є джерелом доходу Росії в $19 млрд на рік, і його припинення матиме «значний» вплив на економіку Росії, яка вже відчуває вихід з ринку 1000 компанії через повномасштабну війну в Україні.

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