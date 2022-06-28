Moody's: Росія допустила дефолт щодо євробондів

Вірогідні подальші дефолти щодо купонів, прогнозують аналітики Moody's

Міжнародне агентство Moody's повідомило, що Росія допустила дефолт із зовнішніх боргових зобов'язань. Про це повідомляє Reuters з посиланням на кредитне агентство Moody's.

«27 червня виплати за двома купонами євробондів не дійшли до власників облігацій протягом пільгового періоду, що, згідно з нашим визначенням, є дефолтом», – йдеться у повідомленні.

«Вірогідні подальші дефолти щодо купонів», – пишуть аналітики Moody's.

Кредитні рейтингові агентства зазвичай офіційно знижують кредитний рейтинг країни, щоб відобразити дефолт, але це не стосується Росії, оскільки більшість агентств більше не оцінюють країну.

Раніше лідери країн G7 затвердили нові санкції проти Росії.

Як повідомлялося, російські підприємці в регіональних та галузевих виданнях все частіше скаржаться на руйнівний вплив санкцій, які були запроваджені проти Росії у відповідь на агресію проти України.