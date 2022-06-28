Ракетний удар по Кременчуку: триває розбір завалів (фото, відео)

Наразі відомо про 15 загиблих

Рятувальники продовжують розбирати завали у ТРЦ «Амстор» у Кременчуці, який сьогодні потрапив під обстріл. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Наразі відомо про 15 загиблих. За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, одна людина від отриманих травм померла в лікарні.

Міністр МВС Денис Монастирський, який прибув на місце трагедії, зазначив, що про остаточне число загиблих людей говорити зарано.

Торговельний центр повністю знищений після ракетного удару.

Біля ТРЦ люди в сльозах шукали своїх близьких, які під час ракетного удару перебували всередині торгового центру. В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

Рятувальна операція триває.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х–22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту– 22 М3 .

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