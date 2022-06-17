Президент повідомив про вагомі результати на передовій завдяки США

Зеленський: Україна цього тижня має вагомі результати на передовій завдяки підтримці США

Зеленський зазначив, що цей тиждень був максимально продуктивним на усіх напрямках

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки постійній підтримці США Збройні Сили України мають вагомі результати на передовій на цьому тижні. Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що цей тиждень був максимально продуктивним на усіх напрямках.

«Загалом тиждень був максимально корисним для України на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій саме завдяки підтримці США», – зауважив глава держави.

ВІн також повідомив, що підписав нові укази про нагородження наших героїв. 413 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 29 із них – посмертно.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську.

Нагадаємо, учора, 15 червня, стало відомо, що США виділять Україні новий пакет зброї на $1 млрд.

Німеччина ж передасть Україні реактивні системи залпового вогню.

Міністр оборони США Ллойд Остін, підбиваючи проміжні підсумки третьої зустрічі союзників у Рамштайні, зазначив, що Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди – нові одиниці артилерії.