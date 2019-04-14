«Стадіон, так стадіон». Як Порошенко дебатував сам з собою тема дня

«Якщо його, не дай Боже, виберуть…»

За тиждень до другого туру президентських виборів на НСК «Олімпійському» відбулися «дебати». Насправді вони перетворилися на виставу одного актора – прес-конференцію діючого президента. Його конкурент шоумен Володимир Зеленський заздалегідь відмовився брати участь у цьому заході, мотивувавши це загадковими провокаціями, які готуються проти нього.

Проте Зеленський кличе Порошенка на стадіон ввечері 19 квітня. У гаранта кивають на закон і стверджують, що офіційні дебати мають відбутись у цей день в студії Суспільного телебачення. Тож все йде до того, що останнім словесним двобоєм кандидатів в президенти стане їхня «конструктивна» телефонна розмова в ефірі «1+1».

Втім організатори сьогоднішніх дебатів провели необхідні ритуали, аби вони виглядали як справжні. На сцені конференц-залу «Олімпійського» (а не на сам стадіон, як закликав Зе) було встановлено дві трибуни з прізвищами кандидатів. Під час розмови з журналістами Порошенко неодноразово звертався до порожньої трибуни опонента – дивно, що не використали прийом з манекеном. Мета команди президента зрозуміла – в черговий раз продемонструвати боягузтво Зеленського та його неготовність до публічних дискусій. Петро Олексійович в результаті так розійшовся, що заспівав народну пісню «Ти ж мене підманула»: «Я прийшов, тебе нема, підманула-підвела».

Перед тим, як з’явитись на цих монодебатах, Порошенко поспілкувався зі своїми прихильниками, які згуртувались біля сцени поруч з «Олімпійським». Поліція, керівництво якої аж ніяк зараз не підтримує Порошенка, нарахувала п’ять тисяч учасників акції-концерту, в той час як самі організатори події стверджують, що людей було зо 20 тисяч. У натовпі мелькали бейсболки з мемом «Стадіон – так стадіон» та футболки з «Порох – сила, кокс – могила». Це натяк на ніким ще не доведену пристрасть кандидата Зе до наркотичних речовин. Сам Порошенко, відповідаючи на питання щодо наркотиків, запевнив, що в нього немає доказів залежності Зеленського. Але це ніяк не заважає його прихильникам розповсюджувати листівки «Зе! наркоман». Самого президента фантазія політтехнологів перетворила на суворого дядька з ірокезом та гітарою, який похмуро дивився з плаката з двозначним гаслом «Додай драйву! Андеграунд з тобою!»





фото з відкритих джерел

«Іноді здається, що краще б президент вийшов на сцену, затягнувся косячком та хриплим голосом сказав: «Я вам нічого не винен», – лунали жарти зі сцени з відвертим натяком на опонента Порошенка. Вже після дебатів, на яких їх ініціатор так і не дочекався іншого кандидата, Петро Олексійович запросив своїх фанатів на стадіон – зробити фото. Але на фоні величезної споруди кілька тисяч людей виглядали не вражаюче. Особливо, якщо зйомка велась дроном з висоти. Цим і скористався ворожий до Порошенка канал «1+1» у вечірньому випуску новин. Втім треба визнати, що зараз багато футбольних матчів збирають менше глядачів, тож будемо вважати, що обов’язкову програму «Стадіон – так стадіон» президент виконав.

Годину, під час якої Порошенко дарма очікував Зеленського, він присвятив відповідям на питання журналістів. «Група підтримки» у Порошенка вийшла солідною – його дружина, діти, кілька урядовців, перший віце-спікер Ірина Геращенко, нардепи від БПП Артур Герасимов, Сергій Березенко, Руслан Князевич, Олександр Черненко.

Про що говорив Порошенка за тиждень до «часу Ч»?

Про Путіна на білбордах





«Я ніколи не казав і не казатиму про знак рівності між Путіним і Зеленським. Це не так. Я хотів лише нагадати слова Путіна про те, що для нього будь-який президент України, окрім Порошенка, - це його мрія. І тому Україна потребує сильного президента, бо Путін чекає виборів».

Про висновки після першого туру

«Проблема не в тому, що хтось приховував (чи ні) від мене інформацію. Я не живу у закритій банці. Та маю зізнатися, що я набагато менше чи взагалі не присутній у соцмережах за останні два роки. Мене про все, що відбувається там, інформує дружина. Я зробив висновки».

Про «наркоманію» Зеленського

«Я не маю жодних доказів, які б підтверджували, що Зеленський наркоман, і я не робив таких заяв. Ви пам’ятаєте ролик, коли Зеленський бігав по цьому стадіону і кричав, що «саме тут я чекаю вас на дебати». Не я, а пан Зеленський у своєму ролику наголошував на тому, щоб кандидати здали аналізи.

Мені нема чого приховувати. Але потім почались таємничі історії з місцем здачі аналізів, з їх датою і так далі. Чи залишились у нас питання з приводу здачі аналізів? Залишились. Хто має очі – побачив, хто має вуха – почув».





Про ще одні дебати

«Дорогий Володимире Олександровичу! Завтра мене запросили, так само, як і вас, в ефір ICTV, «Свобода слова» Я буду там. Вас запросили. Не бійтеся: дебати – це не страшно. Це надзвичайно відповідальна дія… Якщо і завтра не вийде – я хочу сказати, що і післязавтра я вас запрошу на дебати. Відсидітися, я думаю, не має вийти».

Про членство в НАТО та ЄС

«Я спеціально назвав конкретний рік – 2023-й, коли ми маємо підписати План дій про членство (в НАТО), і коли ми маємо виконати критерії для того, щоб подати заявку на членство у ЄС. Я абсолютно переконаний, що Угорщина разом з іншими державами-членами ЄС підтримає Україну так само, як і було обіцяно багато разів декілька років тому.

Хочу повідомити, що референдум (щодо вступу до ЄС) однаково буде, і президент не проти референдуму, але буде тоді, коли ми поставимо питання абсолютно предметно. Бо вступ до ЄС неможливий без референдуму, якщо хтось цього не знав.

Референдум проводиться не з питання йти чи не йти. Запитання на референдумі буде: а чи готовий український народ делегувати частину повноважень наднаціональному органу, як це зробили 27 чи 28, в залежності від результатів Brexit, членів ЄС. Бо країна, будучи членом ЄС, делегує частину повноважень».





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Про бізнес

«Я перший в Україні політичний діяч, який передав в довірчу власність... Сліпий траст — це означає, що я не маю права отримувати інформацію, не маю права приймати рішення. Стоїть стіна, яка відгороджує президента Порошенка і власність. Це єдина форма, яка в цих умовах можлива, щоб виконувати свої зобов'язання. Але разом з тим я продав іншу власність. І ви знаєте це... Я продав власність там, де сьогодні ж можливості це зробити. Йдеться про «Кузню на Рибальському».

Про кадрові рішення

«Відповідно до Конституції, всі голови обласних державних адміністрацій, по закону, йдуть у відставку одразу ж після завершення виборчого процесу при обранні нового президента. Причому незалежно від того, хто переможе. І коли я говорив, що це є, в принципі, основні кадрові можливості президента, мова йдеться в першу чергу про це.

Коли ми говоримо про міністерство внутрішніх справ і про міністерство оборони, я хочу нагадати, що у нас парламентсько-президентська республіка, і склад уряду президент може тільки пропонувати на вакантні посади. Міністри після виборів президента у відставку не йдуть. І я їх відправляти у відставку – ні міністра оборони, ні міністра закордонних справ – не збираюсь. І після парламентських виборів, звичайно, я скористаюсь своїм правом і запропоную кандидатури.

У п’ятницю першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки генерала Семочка звільнено з посади».

Про зрив виборів

«Законодавство передбачає – якщо у дільничної комісії немає кворуму, ОВК ухвалює рішення, змінює кворум і комісія продовжує роботу. Якщо хтось хоче запропонувати інший сценарій, робити теорію змови, – я кажу: більш зацікавленої людини у проведенні чесних виборів, ніж президент Порошенко, немає. Наразі триває мобілізація волонтерів, які на добровільних засадах візьмуть участь в якості спостерігачів та членів комісій».





Про розпуск парламенту після президентських виборів

«Щодо дострокового припинення повноважень парламенту я хочу окремо наголосити, що конституційних підстав для припинення повноважень парламенту не існує. Якщо є теорії заколоту певні – я в них не вірю. І це абсолютно безвідносно до мого ставлення до парламенту. Але я вважаю, що на сьогоднішній день Верховна Рада України цього скликання зробила величезні кроки про підтримку пропозицій президента, про реалізацію процесу реформ, і я твердо переконаний, що цей процес буде продовжено. Чи є ризик того, що у будь-який час новообраний президент розпускав парламент, призначав депутатів – я вважаю, що це шлях до тоталітаризму, нічого спільного з демократією немає. І на будь-якій посаді я буду захищати так, як захищав ці п’ять років, демократію держави, волевиявлення, свободу, добробут, верховенство права».

Про підтримку Зеленського росіянами

«Мені не подобається, коли у нас всі, починаючи від Жириновського і закінчуючи Азаровим, починаючи від Януковича і закінчуючи Зюгановим, підтримують президента моєї країни (очевидно, мова про «кандидата у президенти» – ред.). Мені це не подобається. Але я нікого не звинувачую - я вважаю, що цю ситуацію міг би пояснити сам кандидат. Але чомусь він цього не робить. Я не вважаю, що це дуже добре. Це неповага не до Порошенка, а до народу, до виборців».





Про повернення статті щодо незаконного збагачення

«Левова частина прохань громадських активістів виконана. Антикорупційна інфраструктура, відповідне законодавство, були створені спільно з активістами. Зараз текст статті по незаконному збагаченню ми обговорюємо теж разом».

Про Медведчука

«Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не представником України. Він не представляє президента України і не буде представляти. Єдина функція пана Медведчука була у звільненні наших військовополонених і заручників. І навіть якщо він зробив тільки те, що ми звільнили наших 74 заручники у грудні 2017 року, я з ним зустрічався. Тепер, після того як цей процес зупинено, припинилися й зустрічі».

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Про коаліцію з Зеленським

«До майбутнього парламенту треба дожити. Я думаю, що депутати визначаться тоді, коли вони щось почують від пана Зеленського. А його немає. Хотілося б, щоб він щось відповів про європейський напрямок, чи буде він продовжувати курс президента, якщо його, не дай Боже, виберуть».

Павло Вуєць, «Главком»

Фото прес-служби президента