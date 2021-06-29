Кравчук переніс операцію на серці – ЗМІ

Леоніду Кравчуку, який обіймав посаду президента України з 1991 по 1994 роки, у січні виповнилося 87 років

За інформацією ЗМІ, зараз Леонід Кравчук відновлюється після операції в лікарняній палаті

Перший президент України 87-річний Леонід Кравчук, який 28 червня пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції, переніс операцію на серці. Про це повідомляє джерело видання «Страна» в оточенні експрезидента.

Зазначається, що операцію зробили в Києві. Зараз Леонід Кравчук відновлюється після операції в лікарняній палаті.

За словами джерела, перший президент України почуває себе добре, оскільки операція пройшла за планом без будь-яких побічних проблем.

Олексій Арестович, радник глави української делегації в ТКГ, підтвердив ЗМІ те, що Кравчук переніс операцію на серці.

«Сам факт операції підтверджую. Операція була сьогодні (29 червня, – ред). Але всі подробиці – це особиста справа Леоніда Макаровича і його сім'ї. Питання самопочуття він ще перед операцією попросив мене не коментувати», – повідомив Арестович.

Як відомо, Леоніду Кравчуку, який обіймав посаду президента України з 1991 по 1994 роки, у січні виповнилося 87 років. У 2017 році йому зробили стентування серця.

Кравчук є головою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

28 червня Леонід Кравчук мав доповісти Верховній Раді щодо законопроєкту про Великий державний герб України, наданий на терміновий розгляд парламенту Зеленським.

Проте перший президент України Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25 річниці Дня Конституції

Речниця Леоніда Кравчука Оксана Сибірцева заявила, що експрезидент пропустив урочисте засідання парламенту через поганий стан здоров'я.