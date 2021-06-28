Рада проводить урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України

У Раді виступив президент України Володимир Зеленський

У понеділок, 28 червня, Верховна Рада України зібралась на урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України.

У президії Верховної Ради України голова ВР Дмитро Разумков, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук та заступник голови ВР Олена Кондратюк.

Голова Верховної Ради України оголосив, що в урочистому засіданні беруть участь: президент України Володимир Зеленський; народні депутати України дев’ятого та попередніх скликань; голови Верховної Ради України попередніх скликань; президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко; прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та члени Кабінету міністрів України; керівники судової гілки влади; судді Конституційного Суду України; голова Верховного суду; присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду; секретар Ради національної безпеки України, голови обласних рад; київський міський голова; предстоятелі Церков і релігійних організацій України; глави дипломатичних представництв іноземних держав та керівники представництв міжнародних організацій акредитованих в України; представники засобів масової інформації; інші офіційні особи.

Голова Верховної Ради України оголосив урочисте засідання з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України відкритим.

У виконанні хору прозвучав Державний Гімн України.

Також у виконанні хору прозвучала «Молитва за Україну» М. Лисенка.

У сесійній залі було продемонстровано історичні кадри кінохроніки подій прийняття Конституції України, які відбулися 25 років тому.

Разумков запросив воїнів Почесної варти внести Конституцію України.

Воїн почесної варти розмістив Конституцію України біля трибуни зали засідань, перед столом президії на спеціальній підставці.

Перед учасниками урочистого засідання виступає Президент України Володимир Зеленський.