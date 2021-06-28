Кравчук не прийшов на урочисте засідання Ради через погане самопочуття

Стан здоров'я не дає змоги 87-річному Леонідк Кравчуку відвідувати заходи і працювати, сказала його прессекретарка

Стан здоров'я не дає змоги 87-річному Леонідк Кравчуку відвідувати заходи і працювати, сказала його прессекретарка

28 червня у Верховній Раді відбувається урочисте засідання з нагоди 25-річниці ухвалення Конституції України

Перший президент України Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25 річниці Дня Конституції через поганий стан здоров'я. Про це повідомила речниця Леоніда Кравчука Оксана Сибірцева, пише «Суспільне».

За її словами, наразі стан здоров‘я Леоніда Кравчука не дозволяє працювати та відвідувати будь-які заходи. Крім того, лікарі заборонили йому будь-які навантаження.

За словами президента Зеленського, Леонід Кравчук має доповісти Верховній Раді щодо законопроєкту про Великий державний герб України, наданий на терміновий розгляд парламенту Зеленським.

У Києві на площі біля Верховної Ради сьогодні відбулося святкування 25-річчя Конституції. Зокрема, біля парламенту встановили величезний тризуб.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у своєму привітанні до Дня Конституції зазначив: «Шлях до Конституції був нелегким – на це пішли роки наполегливої та щоденної праці. Однак завдяки зусиллям Парламенту та українського суспільства вдалося досягти консенсусу та врешті-решт прийняти Основний Закон. Цей історичний момент зробив нашу незалежність легітимною в очах не тільки українського народу, а й всього світу».

Нагадаємо, 28 червня в Україні відзначається День Конституції. Цього дня 1996 року вночі Верховна Рада України затвердила Основний Закон держави.

Голосування за нього стало можливим завдяки компромісу між різними, впливовими тоді, силами на політичному Олімпі країни.

Прийняття однакових для усіх правил гри у вигляді Конституції, без перебільшення, було величезним досягненням, що вивело Україну з політичної кризи 1994-1996 років.