Стало відомо, як працюватиме український парламент

Верховна Рада планує у п'ятницю розширити годину запитань до уряду

Український парламент продовжує працювати у штатному режимі, але у разі необхідності, депутати працюватимуть цілодобово. Про це заявив глава Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради у понеділок, 14 лютого.

«Верховна Рада працює в постійному штатному режимі, а за необхідності – у режимі 24 на 7, з тим щоби забезпечити виконання тих функцій, які покладені на парламент як єдиний законодавчий орган країни», – зазначив Стефанчук.

Стефанчук закликав народних депутатів згуртуватися та відкласти «політичні бачення та гасла».

Як зауважив глава парламенту крім спокою, важливо зберігати єдність і скоординовано ухвалювати важливі для країни рішення. Глава парламенту також попросив докласти максимальних зусиль, щоб народні депутати були на робочих місцях та виконували свої обов'язки.

Стефанчук додав, що в суботу депутати та представники уряду провели зустріч із керівництвом ЗСУ для обговорення безпекових питань. А 14 лютого відбудеться ще одна нарада щодо оцінки безпекової ситуації всередині та навколо України

Також відомо, що Верховна Рада планує у п'ятницю розширити годину запитань до уряду до двох годин і заслухати доповіді прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністра оборони Олексія Резнікова і міністра фінансів Сергія Марченка.

Відповідне рішення члени погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ухвалили в понеділок.

«Були пропозиції запросити міністра оборони, міністра фінансів... і, напевно, тоді, і прем'єр-міністра... щоб вони надали інформацію про забезпечення фінансовими ресурсами невідкладних питань та питань обороноздатності України», – пояснив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, година запитань до уряду може бути розширена за часом до двох годин.

«Ми можемо провести годину запитань до уряду в тому самому форматі, який був минулого разу: це будуть три доповіді по 20 хвилин, після цього близько 20 хвилин на запитання від усіх фракцій і груп, і потім іще 30 хвилин запитань до уряду. Тобто це буде фактично 2 години запитань до уряду», –уточнив спікер.

Як раніше повідомлялося, Верховна Рада зібралася на позачергове засідання понеділок, 14 лютого. Нагадаємо, Верховна Рада перенесла зустріч керівників фракцій із силовиками. Як відомо зустріч має відбутися сьогодні.

Нагадаємо, закрита зустріч лідерів парламентських фракцій з керівництвом силового блоку та розвідки планувалася на 13 лютого. Про це повідомив лідер «Європейської Солідаоності» Петро Порошенко після наради у голови Верховної Ради. Як відомо, нарада була скликана на вимогу «Євросолідарності» та «Голосу».



