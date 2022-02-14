Президент Німеччини заявив, що Росія розгорнула війну у Східній Європі

Переобраний на другий термін Штайнмаєр заявив, Європа за десятиліття миру відвикла від думки, що війна можлива знову

Штанмайер: «Розгортання російських військ неможливо зрозуміти неправильно – це загроза для України»

Переобраний на другий термін президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй промові після голосування закликав президента Володимира Путіна «розв’язати зашморг на шиї України». Про це йдеться у тексті промови, наведеним RND.

Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що російські війська на кордонах з Україною «неможливо неправильно зрозуміти».

«Ми посеред військового конфлікту, у Східній Європі триває війна. За це відповідальна Росія», – наголосив він, вочевидь маючи на увазі російську агресію на сході України.

«Розгортання російських військ неможливо зрозуміти неправильно – це загроза для України… Але її народ має право жити без страху й погроз, має право на самовизначення і суверенітет. Жодна країна у світі не має права руйнувати їх, і ми дамо рішучу відповідь кожному, хто спробує це зробити», – заявив Штайнмаєр.

Він зауважив, що Європа за десятиліття миру відвикла від думки, що війна можлива знову. «Але у ці дні ми знову вчимо те, що мали би знати: мир не можна вважати чимось таким, що буде саме собою. Над цим потрібно знову і знову працювати, і коли потрібно - чітко, зі стримуванням і рішучістю. Все це необхідно зараз», – наголосив Штайнмаєр.

Президент ФРН додав, що ситуація зараз викликає побоювання у всіх країн на східному флангу НАТО, та запевнив їх у підтримці Німеччини.

«Ви можете розраховувати на нас. Німеччина - член НАТО і ЄС. Без них німці не жили би нині у єдності і свободі. Давайте не забувати про це. Ми віддані Альянсу - без жодних двозначностей», – підкреслив Штайнмаєр.

Нагадаємо, 13 лютого німецький парламент обрав Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом країни на другий термін. Отримавши 1045 із загальної кількості поданих 1425 дійсних голосів, 66-річний Штайнмаєр здобув абсолютну більшість у першому турі голосування.