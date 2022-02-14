Комітет Ради схвалив виділення 16,6 млрд грн для гарантій польотів над Україною

Міністерством буде затверджено перелік повітряних суден, на які будуть поширюватись державні гарантії безпеки

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету погодив перерозподіл видатків Державного бюджету України передбачений розпорядженням Кабінету Міністрів України, прийнятим на позачерговому засіданні 13 лютого 2022 р. Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Передбачається виділення з Резервного фонду державного бюджету 16.6 млрд грн міністерству інфраструктури України (далі - міністерство) для гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України в період з 14 лютого 2022 р. до врегулювання зовнішньополітичних загроз.

Міністерством буде затверджено перелік повітряних суден, на які будуть поширюватись державні гарантії безпеки.

Виділені кошти будуть використовуватись для гарантування безпеки польотів в України для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників з використанням ескроу-рахунків Міністерства, відкритих у Національному банку України.

Після врегулювання та нормалізації зовнішньополітичних загроз держави, невикористанні кошти будуть спрямовані на відновлення обсягів резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Наразі на посадку в «Борисполі» заходять цивільні літаки з Відня та Дубаю. У Києві готується до вильоту літак до польського міста Катовіце, а над українською територією пролітає рейс із Москви до Кишинева. Крім того, у напрямку Києва в зоні українського повітряного простору рухаються рейси з Мілану, Стокгольму та Парижа.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

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