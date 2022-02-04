Верховна Рада збереться на позачергове засідання: стала відома дата

Порядок денний ще напрацьовується

Верховна Рада збереться на позачергове засідання понеділок, 14 лютого. Порядок денний ще напрацьовується. Про це повідомила у Telegram народна депутатка Юлія Гришина.

«У понеділок, 14 лютого, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Перелік законопроєктів, які ми розглянемо, ще в роботі», – повідомила вона.

За словами депутатки, того ж дня пройде засідання фракції «Слуга народу» перед сесійним тижнем.

2 лютого голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія ініціював проведення позачергового засідання парламенту для заслуховування міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, генпрокурорки Ірини Венедіктової та директора Держбюро розслідувань Олексія Сухачова щодо кримінальних справ деяких народних депутатів.

«Останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки… Тому я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх», – йшлося в заяві.