Які українські партії витратили найбільше грошей за останні п’ять років – дослідження

До лідерів за витратами потрапили «Радикальна партія Олега Ляшка» і ВО «Батьківщина»

Сукупно українські партії витратили за останні п’ять років понад 3 млрд грн. Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ) за результатами дослідження, здійсненого за підтримки Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Зазначимо, що йдеться про офіційні витрати. Організація проаналізувала витрати політичних партій з моменту запровадження в Україні державного фінансування їх діяльності. До уваги взято витрати, відображені у фінансових звітах про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Період дослідження охопив 2016-2020 роки.

Значна частина витрат – кошти, отримані партіями в рамках державного фінансування їх діяльності.

Офіційно найбільше коштів упродовж останніх п’яти років витратили політичні партії «Радикальна партія Олега Ляшка» і ВО «Батьківщина». За період 2016-2020 р. РПЛ було витрачено на здійснення статутної діяльності 644 млн грн. Зокрема, партія стала лідером за витратами на парламентську виборчу кампанію 2019 року, здійснивши витрат на суму в майже 115 млн грн. ВО «Батьківщина» впродовж п’яти років офіційно витратила 631 млн грн (із них 87 млн на парламентську кампанію 2019 року).

Також серед партій, які витратили найбільше коштів – «Європейська солідарність» і «Слуга Народу». Партією ЄС (раніше БПП) за п’ять років було витрачено 577 млн грн, «Слугою Народу» – 513 млн грн за два роки діяльності.

Серед інших партій зі значними витратами – «Опозиційна платформа За життя» (190 млн), ВО «Свобода» (119 млн), Українська стратегія Гройсмана (117 млн).

З іншого боку, витрати деяких інших рейтингових партій були досить низькими: до прикладу, партія «Удар» витратила за п’ять років лише 3 млн грн.

Нагадаємо, згідно президентських рейтингів серпня 2021 року, розрив між Зеленським і Порошенком скорочується.

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