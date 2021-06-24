Свіжа соціологія: Зеленський і Порошенко стабільно лідирують, їх партії - теж

За партію «Європейська солідарність» готові проголосувати 12% опитаних

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б політична партії «Слуга народу» та «Європейська солідарність». Про це свідчать дані дослідження проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року.

За партію «Слуга народу» готові віддати свій голос 18% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За партію «Європейська солідарність» готові проголосувати відповідно 12% і 19% опитаних, за партію «Опозиційна платформа – За життя» – відповідно 10% і 15%, ВО «Батьківщина» — відповідно 7% і 10,5%, партію «Сила і честь» – відповідно 4% і 6%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – відповідно 2% і 4%, партію «Громадянська позиція» – відповідно 2% і 3%, ВО «Свобода» – відповідно 2% і 3%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2,5%, партію «УДАР Віталія Кличка» – відповідно 1% і 2%, партію «Опозиційний блок» – відповідно 1% і 1%, партію «Голос» – відповідно 1% і 1%, «Партію Шарія» – відповідно 1% і 1%.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 11% і 17% опитаних, за Юрія Бойка – відповідно 9% і 13%, за Ю.Тимошенко – відповідно 7% і 10%, за Ігора Смешка – відповідно 4% і 7%, за Володимира Гройсмана – відповідно 3% і 4%, за Анатолія Гриценка – відповідно 2% і 3%, за Дмитра Разумкова – відповідно 2% і 2%, за Олега Ляшка – відповідно 2% і 2%, за Руслана Кошулинського – відповідно 1% і 2%, за Володимира Кличка – відповідно 1% і 1%, за Олександра Вілкула – відповідно 1% і 1%.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 33% голосів усіх опитаних або 60% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко – відповідно 20% і 40%.

У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка за діючого президента проголосували би 36% усіх опитаних або 76% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Бойка – відповідно 13% і 24%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницького проєкту «Україна: 30 років на шляху до Європи», що фінансується Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.