До десятки найбагатших партій потрапило відразу чотири «новачки» (дослідження)

Походження більшості коштів невідоме

Надходження партій та їхніх регіональних осередків у 2020 році сягають 2 млрд 69 млн гривень. Левова частка «доходів» – це приватні внески, зібрані напередодні та під час місцевих виборів. Про це свідчить дані аналізу «Чесно», проведеного на основі даних фінансової звітності, оприлюдненої Мінцифрою та Державною податковою службою України (ДПС).

Походження більшості коштів невідоме.

На даний момент дані ДПС є єдиним джерелом інформації про фінансовий стан політичних партій. У березні 2020 року в рамках боротьби з наслідками пандемії нардепи ініціювали низку змін до законів, покликаних допомогти бізнесу пережити наслідки локдауну.

Втім, лише партії отримали ексклюзивне право не подавати частину фінзвітності аж до завершення карантину. Більшість активних партій такою можливістю скористалися і вже понад рік не подають звітності до Нацагентства з питань запобігання корупції. Це стосується і парламентських партій, які отримують із держбюджету сотні мільйонів гривень на свою статутну діяльність. Саме звіти, подані до НАЗК, є ключовим джерелом інформації про донорів політичних партій та про їхні видатки, адже вони деталізовані і, головне, публічні.

Але рішення парламенту не поширюється на податкову звітність партій та їхніх осередків. Оприлюднена ДПС податкова звітність містить лише загальні суми «доходу» партій у 2020 році і, на відміну від звітності, яка подається до НАЗК, не розкриває відомостей про походження коштів та видатки партій. Серед даних щодо 432 тис. юридичних осіб ЧЕСНО вдалося виявити майже 3 тис. звітів політичних партій та їхніх регіональних осередків.

Бодай якийсь дохід вказано у звітах 133 партій. Очікувано, лідерами за надходженнями є парламентські партії, втім, найвищі місця у рейтингу їм забезпечує передовсім державне фінансування. У 2020 році п’ять партій отримали 213 млн гривень в якості державного фінансування статутної діяльності, а також 467,3 млн гривень як компенсацію витрат на ведення передвиборчої кампанії (вибори до Верховної Ради 2019 року). Тож із понад 2 млрд надходжень 680 млн – це державні кошти. Ще 1,4 млрд гривень – надходження від приватних донорів.

Не враховуючи державного фінансування, найбільше коштів у 2020 році зібрали «Слуга народу», «Пропозиція», «За майбутнє», «Європейська солідарність» та УДАР. У десятці фінансово найуспішніших партій одразу чотири «новачки» на політичному полі – «Пропозиція», «За майбутнє», «Перемога Пальчевського» та Блок Кернеса. Втім, кадрово ці партії новачками аж ніяк не назвеш. Значна частина їхніх кандидатів були діючими депутатами та навіть міськими головами.

Беззаперечним лідером за надходженнями у 2020 році стала «Слуга народу». Сукупні «доходи» (про)президентської партії перевищують 445 млн гривень, з яких 185 млн – це бюджетні кошти (70 млн держфінансування та майже 115 млн компенсації за виборчу кампанію). Приватні надходження партії становлять близько 260 млн гривень (у 2019 році приватні надходження становили 252 млн). «Слуги» збирали кошти передовсім на рахунки новостворених регіональних організацій – найбільше на київську міську (87,5 млн), київську обласну (39 млн), одеську обласну (27,7 млн) та харківську обласну (22,8 млн) організації. Загалом у даних ДПС вдалося ідентифікувати 25 осередків «Слуги народу», кожен з яких показав річний дохід щонайменше в 1,2 млн гривень.

Суттєво поступається «слугам» «Європейська солідарність». Дохід партії у 2020 році становить 262 млн гривень, з яких 122 млн – це приватні надходження. Серед осередків ЄС у 2020 році найвищі показники у київської міської (54 млн), львівської (20 млн), дніпропетровської (12 млн) та черкаської (7 млн) обласних (територіальних) організацій.

До лідерів за надходженнями входять також «Голос», «Батьківщина» та ОПЗЖ, втім, усі три партії більшість коштів отримали із держбюджету, тоді як приватні надходження не перевищують 35%.

З десятки лідерів за надходженнями лише «Перемога Пальчевського» подала до НАЗК звіти про надходження та витрати за весь 2020 рік. Саме у цих звітах містяться імена донорів та суми внесків. Інші партії з поданням деталізованої звітності зволікають, хоча завдяки цим коштам вони отримали підтримку виборців і, як наслідок, доступ до мільярдних бюджетів та ресурсів громад.

Серед партій, які висували кандидатів лише в одній області, найвищі фінансові показники у Блоку Кернеса (Харківщина), «За конкретні справи» (Хмельниччина) та Блоку Вілкула (Дніпропетровщина).