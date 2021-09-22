Математики порахували, скільки голосів «домалювала» собі партія Путіна

Майже половина голосів за партію Путіна може виявитися фальсифікатом

Реальний результат «Єдиної Росії» – 31-33%

Незалежні російські фахівці, які вивчають статистику російських виборів до Держдуми, математично проаналізували офіційні підсумки голосування, виявивши близько 14 мільйонів «аномальних» голосів. Про це повідомляє rfi.

За оцінкою російського аналітика Сергія Шпількіна, «очищений від вкидань» результат «Єдиної Росії» – 31-33%, явка – 38%. Інша оцінка: «скоригований» результат «єдиноросів» – менше 37%. Натомість російський Центрвиборчком оголосив про явку майже 52%, а також про майже 50% голосів, відданих за партію влади.

З трохи менше 27,5 млн голосів, офіційно зарахованих «Єдиній Росії», 13,8 млн Шпількін називає «аномальними», припускаючи, що вони могли бути вкинуті або приписані. Таким чином майже половина голосів за партію Путіна може виявитися фальсифікатом.

Математик Олександр Боргенс в своєму аналізі офіційних результатів російського голосування дійшов схожих висновків.

«У мене вийшло 14 млн аномальних голосів за «Єдину Росію» і 36,85% коректований результат», – написав аналітик.

У його оцінці з 26,3 млн голосів за партію влади «аномальних» – більше половини (53,5%).

Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що результати виборів до Держдуми Росії сфальсифіковано. Зокрема, підроблено результати цифрового голосування.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Тим часом п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів.

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

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