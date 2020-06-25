У «Слузі народу» прокоментували висловлювання Третьякової про «дітей низької якості»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Галина Третьякова як голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на своєму місці, тому позбавляти її повноважень причин немає, - депутатка

Третьякова дозволила собі висловитися некоректно під час вебінару, проте цей виступ «не був ні політичною заявою, ні ефіром», - Кравчук

Заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що парламент не планує позбавляти Галину Третьякову повноважень голови Комітету Верховної Ради або й депутатського мандату після її висловлювань про малозабезпечені сім'ї і «дітей низької якості». Таку думку Кравчук висловила ефірі телеканалу «112 Україна» повідомляє Укрінформ.

«Народний депутат Галина Третьякова як голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на своєму місці, тому позбавляти її повноважень причин немає», - зазначила заступник голови фракції «Слуга народу».

Водночас, депутатка зі «Слуги народу» визнала, що Третьякова дозволила собі висловитися некоректно під час вебінару, проте цей виступ «не був ні політичною заявою, ні ефіром».

«Це була лекція для студентів. І вона, звичайно, використала дуже некоректні висловлювання. Вона до цього була експертом і, швидше, ці висловлювання були експертні, а не від політика», - вважає Кравчук.

Парламентарій додала, що було «бурхливе обговорення» цієї теми у фракційному чаті, але абсолютна більшість депутатів «визнали, що Третьякова є професіоналом».

Як повідомлялося, у травні під час вебінару народна депутатка фракції «Слуги народу», голова комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти низької якості, і завела мову про стерилізацію громадян без працевлаштування.

До слова, 23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко начебто заявив нардепу Давиду Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу.

Згодом Корнієнко заявив, що «запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту».

Сьогодні голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко записав відеозвернення, де заявив, що назвав «робочою бабою» не колегу Ірину Аллахвердієву, а депутатку Миколаївської міської ради Тетяну Домбровську, а потім вибачився перед обома жінками.