Історія про «бабу-сосну». Як у світі реагують на такі витівки чоловіків-політиків

«Баба робоча, як корабельна сосна»: «слуги» Олександр Корнієнко та Давид Арахамія в специфічній формі обговорювали свою колегу Ірину Аллахвердієву

В Європі такі політики втрачають посади, в Україні ж жертва сексизму виправдовує своїх кривдників

Інформпростір сколихнув черговий пікантний скандал за участю «слуг народу». Вчора співголови фракції Олександр Корнієнко та Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва просто в залі засідань обговорювали свою колегу з фракції у брутальній формі. Ця розмова була записана на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Під час спілкування політики не знали, що їх «фіксують». Зокрема, Корнієнко нашептав Арахамії, що їхня колега (мова, очевидно, йшла про нардепку Ірину Аллахвердієву, яка була присутня у цьому ж залі) — «баба робоча, як корабельна сосна», яку щойно побачить Зеленський, одразу «підстрибне» і «викурить всі айкоси». Арахамія, на його щастя, відповів небагатослівно, погодившись з колегою.

Як тільки відео з шокуючими розмовами з’явилось у мережі, і Корнієнко, і Арахамія швиденько почали спростовувати його правдивість: мовляв, розмов таких не було, а відео – монтаж, однак про всяк випадок вибачилися. «По-перше, запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту, — заявив Корнієнко. Ім'я Ірини Аллахвердієвої, запевнив він, не мало ніякого відношення до обговорюваних питань, а просто «потрапило в монтаж».

«Я розумію, що деякі фривольні слова могли образити людей, особливо жінок. За що я від себе і від імені Давида (Арахамії) приношу вибачення», — додав лідер «Слуги народу».

Щоправда, вже сьогодні Корнієнко записав відео, у якому вже стверджує, що більша частина його розмови, записаної на відео, стосується не Ірини, а Тетяни. Мова про миколаївську політикиню і можливого кандидата в мери Миколаєва від «Слуги народу» Тетяну Домбровську. «Я з нею познайомився напередодні, і дійсно вона мене вразила своєю енергією і своїм запалом. Вона могла б бути гідним кандидатом від партії «Слуга народу». Форму для вираження свого захоплення я обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу, яка дійсно може сприйматися як сексизм. За це я приношу вибачення пані Тетяні», — пояснив він.

«Це неприпустимо… Приношу щирі вибачення… Будучи послідовним прихильником гендерної рівності та її лобіювання в законодавстві, наразі ситуація така як є — я собі дозволив сексистські висловлювання, дискримінаційні, неповажні, за що я приношу щирі вибачення. Ця ситуація точно для мене стане дуже серйозним уроком», — підсумував Корнієнко.

Власне, ще вчора за Аллахвердієву вступилися нардепи з інших фракцій, політичні експерти та журналісти. Зауважимо: від рідної фракції такої підтримки вона не отримала. А от опозиціонери обурились особливо активно. Наприклад, не змогла стриматись парламентар від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко, яка завжди жорстко реагує на найменші прояви неналежних висловлювань щодо неї та інших жінок.

Та сама Аллахвердієва такої підтримки, очевидно, і не потребувала. Депутатка заявила, що скандальне відео — монтаж, оскільки… фігуранти запису Олександр Корнієнко і Давид Арахамія її у цьому запевнили. Сам же запис вона назвала «фейком» та «креативом опонентів». «Мені вже подзвонили Давид Арахамія і Саша Корнієнко і присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого… У передвиборній боротьбі дехто не гребує навіть такими ницими прийомами для зведення політичних рахунків», — зазначила вона.

Аллахвердієва також додала, що «такими штучними «скандалами» нас не вдасться роз’єднати».

«Вперше на моїй пам‘яті сама жінка-депутатка це виправдовує, а не засуджує. Відсутність гідності не залежить від статі.... і «слуги» це демонструють щодня», — не розуміє колегу Геращенко.

Хто така Аллахвердієва

Ірина Аллахвердієва (42 роки) пройшла до Верховної Ради за списком «Слуги народу» під номером 116. До того, як стати нардепом, працювала директором філії австрійської страхової компанії Uniqa, жила у Миколаєві.

Ще до складання присяги депутата Аллахвердієва змусила про себе говорити: прийшла на заняття у Трускавці у дорогому сарафані від Versace з останньої (на момент липня, 2019) колекції – за кількасот євро.

Той самий сарафан від Versace

Взагалі Аллахвердієву можна без вагань назвати наймоднішою депутаткою цього скликання. У Раду вона приходила вбрана навіть у незвичайний аксесуар: ошийник.

Аллахвердієва звертала увагу на себе ошийником

Крім того, у жовтні минулого року її помічали із сумочкою від Gucci за $1892, а за місяць — із телефоном iPhone 11 Pro Max за 41 тис. грн. Середня зарплата депутата на той час була приблизно 25 тис. грн.

Депутатка з сумочкою Gucci. Фото «Страна»

26 січня Аллахвердієва влаштувала ДТП у рідному Миколаєві. Фешн-діва намагалася припаркувати своє авто Lexus NХ 200, але розпочала повертати з крайнього лівого ряду, не пропустивши при цьому машину справа. В результаті Lexus NХ 200 і Mazda 323 зіткнулися.

ДТП з Аллахвердієвою у січні 2020 року. Тоді вона порушила правила дорожнього руху

У жовтні минулого року Аллахвердієва потрапила у корупційний скандал: тоді 11 членів фінансового комітету Ради від проурядової фракції, серед яких була і Ірина, звинуватили в отриманні кожним $30 тис. за голосування проти законопроєкту, який ставив хрест на корупційних схемах у сфері оцінки об’єктів нерухомості.

Та всі історії вже давно забулися. І як писав «Главком», чоловікам-депутатам їхня яскрава колежанка відверто подобається. Запевняють, за яскравим образом прихована ще й яскрава особистість. «Вона насправді розумна жінка. Ну, просто в нас є таке поняття, що якщо жінка має яскравий вигляд, то відповідно — «А про що з нею говорити?!». На жаль. А якщо вона ще й білявка, якщо вона на підборах, то там узагалі починається купа припущень», — говорить нардеп від «Слуги народу» Олександр Скічко.

Сексистські скандали у світі

США

Президент США Дональд Трамп потрапив у таку кількість сексистських скандалів ще на етапі передвиборчих перегонів, що кілька епізодів навіть потрапили до сценаріїв фільмів. Так, у стрічці «Скандал» (2019), присвяченому саме проблемі сексизму, на перших хвилинах обіграні теледебати Трампа із суперницею Хілларі Клінтон, ведуча шоу запитує: «Ви використовуєте на адресу жінок слова «корова», «стерво», «гримза» і «гидка баба»… Трамп її перебиває: «Не усіх жінок, а лише Розі О’Доннел».

Між Трампом та американською комік-актрисою, блогеркою Розі О’Доннел давня ворожнеча. Трамп називав її «гидкою, жирною, товстою з некрасивим обличчям». Варто зазначити, що Розі першою кинула виклик Трампу, піддавши його жорсткій критиці після його розлучення. Причиною розлучення стали численні зради Трампа.

Втім, Розі — не єдина жінка, яка постраждала від сексистських випадів Трампа. Напередодні виборів у США у мережі опублікували скандальне відео, на якому Трамп розповідає про свій досвід домагання до жінок. «Ти можеш робити з жінками все, що хочеш, якщо ти зірка», — каже телеведучому Біллі Бушу Трамп у розпал бесіди. Далі бізнесмен і політик хвалився своєю спробою спокусити заміжню жінку і дотиком до інтимних місць низки інших жінок. Крім того, Трамп зауважив у розмові з ведучим, що його автоматично тягнуть до себе красиві жінки, і він часто намагається їх поцілувати.

Впродовж президентської каденції Трамп не припиняв сексистських заяв. До прикладу, дипломата з блискучим послужним списком, екс-посла США в Україні Марі Йованович Трамп в інтерв'ю багаторазово називав: «ця жінка», і жодного разу на ім'я. До прикладу, на слуханнях щодо імпічменту 15 листопада Йованович заявила комісії конгресу США, що президент звільнив її в результаті «наклепницької кампанії», розгорнутої людьми з «сумнівними мотивами». Аргументуючи своє рішення відправити посла у відставку, Трамп розповів в ефірі телепрограми Fox&Friends, що він чув про «цю жінку, посла» різні «погані речі». «Вона була не ангел, ця жінка, окей? І мені багато чого не подобалося з того, що вона робила», – пояснював президент США. Також Трамп додав, що співробітники його адміністрації намагалися ставитися до неї по-доброму: «Адже вона жінка — треба з нею м'якше».

Зауважимо: у Сполучених Штатах, де з сексизмом борються так само жорстко, як з проявами расизму чи ейджизму, Дональд Трамп таки став президентом і залишається ним, попри регулярні неоднозначні заяви.

Європа

У 2017 році прогримів сексистський скандал у Європарламенті: польський політик (до слова, з відверто антиукраїнськими поглядами) Януш Корвін-Мікке заявив, що «жінки мають заробляти менше чоловіків, тому що вони слабші, менші та дурніші». «Ви знаєте, скільки жінок входять до рейтингу 100 найкращих гравців в шахи? Жодної! Тому жінки мають заробляти менше чоловіків», — заявив 74-річний політик.

Корвін-Мікке відбувся несуттєвим дисциплінарним покаранням

Відповідь опальному політику від колег-жінок не забарилася. «Судячи з ваших слів, мене, члена парламенту, тут зараз не мало б бути. І я знаю, що воно вам болить та заважає, що сьогодні жінки можуть обіймати посади та представляти інтереси громадян так само, як і ви. Я тут, аби захистити усіх європейських жінок від таких чоловіків, як ви», — заявила депутатка Європарламенту від Іспанії Іраче Гарсія Перес.

Корвін-Мікке відбувся несуттєвим дисциплінарним покаранням, однак від роботи його не усунули: він сам склав повноваження за рік, аби більше часу приділяти роботі на Батьківщині.

У Сербії ж боротьба із сексизмом серед політиків значно жорсткіша. 5 лютого 2016 року парламент Сербії проголосував за звільнення міністра оборони Братислава Гашича за його сексистську ремарку щодо журналістки. У грудні 2015-го Гашич під час спілкування зі ЗМІ помітив, як одна журналістка стала на коліно, щоб не закривати міністра в кадрі операторам з телебачення. «Мені подобаються журналістки, які так швидко стають на коліна», — прокоментував ситуацію Гашич.

Гашич дозволив собі сексистський жарт на адресу журналістки

У результаті ЗМІ та політики засудили коментар Гашича. При цьому його друг і соратник, прем'єр-міністр Олександр Вучич, пообіцяв звільнити Гашича. До слова, рішення про відставку сексиста підтримали 195 з 250 депутатів.

Австрійська «Народна партія» у 2018-у виключила зі своїх лав депутата Ефгані Донмеза. Причиною послужив образливий твіт про політика з Німеччини. Так, відповідаючи на питання користувача Twitter, як державний секретар Берліна Савсан Чеблі отримала свою посаду, Донмез написав: «Подивіться на її коліна, можливо, ви знайдете відповідь там». «Сексистські, образливі витівки неприйнятні», — заявили після цього в партії. Донмеза виключили, але членом парламенту він все одно залишається, хоч і безпартійним.

Донмеза поплатився за свої сексистські заяви щодо Чеблі

У Німеччині минулого року в сексистський скандал потрапило ціле Міністерство транспорту через соцільну рекламу безпечної їзди на велосипеді, на якій зображена модель у бюстгальтері та кольоровому шоломі. Зображення підкріплював напис: «Схоже на лайно, але рятує мені життя».

зображення викликало критику в жіночого крила Соціал-демократичної партії, яка добилася, щоб кампанію не запускали. Тож реклама так і не встигла з’явитися на вулицях німецьких міст. «Бентежно, по-дурному і по-сексистськи те, що міністр транспорту продає свою політику, використовуючи оголене тіло», — прокоментувала в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag цю ситуацію голова жіночого партійного крила Марія Нойкл.

Розкритикували сексистську ініціативу німецьких чиновників і колеги з Міністерства з питань сім’ї. Щоправда, жодних наслідків для міністра скандал не мав.

Власне, у Німеччині, де канцлером (а також одним з найвпливовіших політиків світу) є жінка, чотири роки тому спалахнув ще один скандал – тоді депутатка від правлячої партії ХДС Йенна Берендс написала відкритий лист до рідної політсили, де закликала до боротьби із сексизмом усередині партії. Керівництво швиденько перевело усі розборки всередину партії, не афішуючи пресі деталі.

З точки зору подолання сексизму як суспільного явища, вельми цікавим є досвід Італії. Період перебування на посаді прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі можна сміливо назвати епохою сексизму та об'єктивації, коли жінок у політиці оцінювали, з точки зовнішнього вигляду, а не досвіду чи професійності. На державні посади тодішній глава уряду призначав вродливих жінок, постійно з'являвся на публіці у компанії красунь. Чимало галасу у 2009-у наробила заява політика про те, що для захисту італійських жінок від згвалтувань знадобляться десятки тисяч солдатів, а також його порада американцям інвестувати в італійські компанії, тому що «в них трудяться найкрасивіші секретарки».

Наразі ж ситуація докорінно змінилась. На церемонію інавгурації нового Кабміну у минулому році міністр сільського господарства Тереза Белланова прийшла у яскраво-синій сукні незвичайного фасону. Тоді колишній політик і журналіст Даніель Капецоне опублікував її фото в мережі з глузливим підписом: «Карнавал? Хелловін?».

Однак несподівано Капецоне отримав величезну кількість коментарів від обурених італійців. Люди звинувачували чоловіка в снобізм і сексизмі. Натомість міністерку підтримали.

Сама ж Белланова на скандал довкола себе відреагувала з гумором. Вона заявила, що яскраво-синій колір плаття відображав її настрій, а у своєму твіттері вона виклала власне фото в іншому вбранні і запитала підписників, що вони про нього думають.

