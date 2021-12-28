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    «Стратегія безумця». Кулеба оцінив роботу російських дипломатів

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    На думку голови МЗС, висуваючи ультиматуми НАТО, росіяни можуть не мати довогострокової дипломатичної стратегії&nbsp; - «Стратегія безумця». Кулеба оцінив роботу російських дипломатів
    На думку голови МЗС, висуваючи ультиматуми НАТО, росіяни можуть не мати довогострокової дипломатичної стратегії 
    фото: rbc.ua

    «У них цілком може не бути плану»

    Висуваючи Північноатлантичному альянсу вимоги щодо надання «безпекових гарантій» про нерозширення НАТО тощо, Кремль навіть не розраховує на те, що країни-члени альянсу пристануть на запропоновані умови. Про це в інтерв’ю виданню РБК розповів керівник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

    «У дипломатії є такий термін – madman strategy, стратегія безумця. Тобто демонструвати партнеру, що ти просто скажений, готовий на будь-що, непередбачуваний, і тому до тебе треба підходити з особливою поступливістю і лагідністю», – пояснив очільник МЗС України тактику дій російських дипломатів.

    Дмитро Кулеба додав, що це є лише припущенням, оскільки достеменно побачити план дій Росії наразі неможливо. Міністр закордонних справ також припустив, що у Кремля може взагалі не бути конкертного плану дій чи стратегії.

    «У них цілком може й не бути плану, до речі. Хаотичні дії: а давайте спробуємо оце, а побачимо, що вийде. У них все одно репутація «поганих хлопців», втрачати їм в цьому плані особливо нічого. Єдина репутація, за яку вони сильно хвилюються – це репутація стабільного постачальника енергоресурсів до Європейського союзу. А в усьому іншому вони цілком можуть діяти опортуністично», – підсумував очільник українського зовнішньополітичного відомства.

    Раніше Дмитро Кулеба розповів, яка стратегія змусить Путіна відступити.

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    Теги: МЗС Росія Німеччина міністр НАТО Україна Дмитро Кулеба
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    «Стратегія безумця». Кулеба оцінив роботу російських дипломатів