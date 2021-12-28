«Стратегія безумця». Кулеба оцінив роботу російських дипломатів

«У них цілком може не бути плану»

Висуваючи Північноатлантичному альянсу вимоги щодо надання «безпекових гарантій» про нерозширення НАТО тощо, Кремль навіть не розраховує на те, що країни-члени альянсу пристануть на запропоновані умови. Про це в інтерв’ю виданню РБК розповів керівник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

«У дипломатії є такий термін – madman strategy, стратегія безумця. Тобто демонструвати партнеру, що ти просто скажений, готовий на будь-що, непередбачуваний, і тому до тебе треба підходити з особливою поступливістю і лагідністю», – пояснив очільник МЗС України тактику дій російських дипломатів.

Дмитро Кулеба додав, що це є лише припущенням, оскільки достеменно побачити план дій Росії наразі неможливо. Міністр закордонних справ також припустив, що у Кремля може взагалі не бути конкертного плану дій чи стратегії.

«У них цілком може й не бути плану, до речі. Хаотичні дії: а давайте спробуємо оце, а побачимо, що вийде. У них все одно репутація «поганих хлопців», втрачати їм в цьому плані особливо нічого. Єдина репутація, за яку вони сильно хвилюються – це репутація стабільного постачальника енергоресурсів до Європейського союзу. А в усьому іншому вони цілком можуть діяти опортуністично», – підсумував очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше Дмитро Кулеба розповів, яка стратегія змусить Путіна відступити.

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