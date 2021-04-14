Росія звинуватила НАТО в «підбурюванні» до загострення на Донбасі

НАТО «заграє з Києвом», заявили в МЗС Росії

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили НАТО в «підбурюванні» до загострення на Донбасі, передають російські ЗМІ.

За словами офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, Євросоюз спостерігає за подіями на Донбасі та «всіляко надихає київський режим».

«НАТО – військовий альянс, який має займатися питаннями безпеки, знову ж таки всіляко заграє з Києвом», – сказала Захарова.

Нагадаємо, Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У НАТО заявили про підтримку України та попереджають Росію про наслідки нової агресії.

13 квітня під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України.

До відома, Держдеп та НАТО однозначно висловилися щодо агресії Росії.

Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся в Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії.

Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.

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