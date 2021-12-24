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    Існує єдина стратегія, яка змусить Путіна відступити – Кулеба

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    Міністр вважає, що стримування ворога &ndash; це єдина правильна стратегія - Існує єдина стратегія, яка змусить Путіна відступити – Кулеба
    Міністр вважає, що стримування ворога – це єдина правильна стратегія
    фото: штаб ООС

    Україна та Європа мають продемонструвати рішучість до спільних проактивних дій

    Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що лише спільне стримування змусить Російську Федерацію піти на деескалацію.

    На його думку, з цією метою Україна та Європа мають продемонструвати рішучість до спільних проактивних дій.

    «Мир, безпека та стабільність в Європі не захистять самі себе. Наші вчасні та спільні дії дозволять їх захистити», – наголосив Кулеба.

    Міністр вважає, що стримування – це єдина правильна стратегія, основою якої стане реалістичне розуміння загроз та рішучість до спільних проактивних дій.

    Тим часом Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордонів України, вважає агентство Bloomberg. За даними видання, це відбувається на тлі підготовки переговорів зі Сполученими Штатами Америки, які заплановані вже на початку 2022 року.

    Згідно з супутниковими фотографіями військово-розвідувальної компанії Janes, з листопада до прикордонних районів Росії перемістили танки, артилерію та системи протиповітряної оборони.

    Тим часом у Кремлі наростає істерика: «побачили» в Україні вже 10 тис. військових НАТО.

    Нагадаємо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

    До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас війна Європа Україна Дмитро Кулеба безпека
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    Існує єдина стратегія, яка змусить Путіна відступити – Кулеба