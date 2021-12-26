Росія може використати Азовське море для вторгнення в Україну – Кулеба

Росія може використовувати море для тиску на південні українські міста

Росія домінує в Азовському морі та може використовувати його під час вторгнення в Україну. Про це у коментарі The Washington Post заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами міністра, «з безпекової точки зору на Азовському морі домінує Росія».

«За нинішніх обставин, звичайно, Росія диктує ситуацію в Азові і переважно використовує його як театр воєнних дій», – сказав він.

Кулеба не відкидає, що вона може використовувати море для тиску на південні українські міста у разі вторгнення.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що лише спільне стримування змусить Російську Федерацію піти на деескалацію.

Тим часом у Кремлі наростає істерика: «побачили» в Україні вже 10 тис. військових НАТО.

Нагадаємо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.