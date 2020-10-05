Суд в Італії не врахував військовий імунітет Марківа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

29 вересня в Мілані відбулось перше засідання апеляційного суду у справі нацгвардійця Віталія Марків

Міжнародна комісія продовжує досліджувати доказову базу, на яку спирався суд при винесенні вироку

Представники Росії, України та Франції створили комісію, яка вивчила обставини загибелі італійського журналіста Андреа Роквеллі поблизу Слов'янська. Згідно зі звітом комісії, суд в Італії не застосував положення міжнародного права при розгляді справи українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомляє пресцентр МВС України.

Також італійський суд не взяв до уваги функціональний імунітет Марківа як учасника регулярних військових формувань від переслідування за кордоном – навіть попри його подвійне громадянство.

Крім того, на думку комісії, доказова база, на основі якої суд робить свої висновки, викликає сумніви. Зокрема, журналістська стаття в Corriere della Sera, яку суд, попри явні недоліки трактує як визнання Марківа, і об'єктивність показань ключового свідка Вільяма Рогелона.

На думку авторів звіту, упереджене до України і українському медійне висвітлення процесу в Італії, і «презумпція винності» Марківа в пресі могли мати вплив на рішення присяжних.

Міжнародна комісія продовжує досліджувати доказову базу, на яку спирався суд при винесенні вироку.

«Первинні висновки дозволяють відзначити недостатність дослідження фактів і неясність методології при проведенні аналізу», – йдеться в повідомленні.

Комісія може представити свій фінальний звіт до кінця жовтня.

Наступне засідання апеляційного суду призначене на 15 і 23 жовтня.

Нагадаємо, в Італії розпочався розгляд апеляції у справі Марківа.

Сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа 11 вересня подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові докази його непричетності до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа.

В Італії суд розгляне апеляцію нацгвардійця Віталія Марківа 29 вересня.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що українське слідство знайшло ряд свідків важливих, які дають свідчення, з яких чітко видно невинність Марківа.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.