Справа Марківа: Аваков розповів про десятки свідків непричетності нацгвардійця



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Віталій Марків засуджений в Італії до 24 років в'язниці

МВС отримало докази невинуватості нацгвардійця Марківа у вбивстві італійського журналіста Роккеллі

Поліція України під час розслідування справи про вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова на Донбасі в травні 2014 року отримала низку доказів невинуватості українського нацгвардійця Віталія Марківа. Про це сьогодні аявив глава МВС України Арсен Аваков. Український міністр закликав італійський суд взяти до уваги ці докази.

«Хочемо дати сигнал про нашу повну готовність співпрацювати з італійськими правоохоронцями... Закликаємо італійський суд взяти до уваги наші докази», - сказав Аваков у понеділок на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що слідство встановило низку свідків, які дають показання. Детективи провели низку експертиз і слідчих експериментів, які дали переконливий результат - непричетність українського військовослужбовця Марківа до вбивства Роккеллі.

У свою чергу, слідчий МВС Максим Цицкаридзе заявив, що у справі допитали 70 свідків, щоб довести невинність Віталія Марківа.

«Встановлено хронології артилерійського обстрілу, а також проведено допит 70 осіб, 20 осіб з яких знаходилося на місці подій під час обстрілу, проведено сім слідчих експериментів, а також п’ять додаткових оглядів місця події», - повідомив він.

Цицкаридзе повідомив, що слідство триває з листопада 2019 року за дорученням Генеральної прокуратури України.

Він також нагадав, що російський та італійський журналісти загинули на території окупованого в той час Слов'янська.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Будучи заступником генерального прокурора України Євген Єнін сказав, що вважає вирок для нацгвардійця Віталія Марківа «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена».

5 червня цього року міністр Арсен Аваков сказав, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.

Нацгвардійця Марківа, який має подвійне громадянство України та Італії, затримали в Італії 30 червня 2017 року за підозрою в убивстві італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська Донецької області в травні 2014 року.

У 2014 році кримінальну справу за фактом подій, під час яких загинув Роккеллі, розпочала Служба безпеки України, розслідування було призупинено на час проведення бойових дій. У листопаді 2019 року справу було передано для розслідування до МВС України.

Прокуратура Павії просила засудити Марківа до 17 років ув'язнення за сприяння в умисному вбивстві Роккеллі. Згідно з аргументами сторони обвинувачення, старший сержант Нацгвардії України Марків не скоював вбивства, але інформував керівництво НГУ про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, у свою чергу, контактували з військовими Збройних сил України, які, за твердженням прокуратури, з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

12 липня 2019 року італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі, визнавши його винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Роккеллі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що рішення італійського суду буде оскаржено.

Передбачалося, що Апеляційний суд округу Ломбардія розгляне апеляційну скаргу, подану захистом Марківа, навесні 2020 року, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу засідання було відкладено на невизначений термін.