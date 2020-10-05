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    Думки вголос

    Суд спростував всі фейки про «здачу Криму Росії українськими політиками»

    • Юрій Луценко
    • Розсилка
    Суд спростував всі фейки про «здачу Криму Росії українськими політиками»

    Віднині агресія Росії, що призвела до окупації частини території України, є фактом

    Рішення Київського апеляційного суду, яке залишило в силі 13 річний вирок за держзраду Януковичу, стало перемогою Майдану.

    Якщо експрезидент зраджував державу, то боротьба з ним - законне право вірних громадян України.

    Відтепер всі кремлівські тези про держпереворот 2014 - юридично безпідставні.

    Але Генпрокурор без юридичної освіти не міг цим обмежитися:))

    У тексті вироку є ще одна бомба для Кремля. Вирок суду чітко визначає Росію як агресора і окупанта:

    «Протягом кінця лютого - початку березня 2014 року російським військовослужбовцям, за допомогою нерегулярних паравійськових підрозділів  так званої «самооборони" і «козаків", вдалося ... здійснити повну військову окупацію частини України - півострова Крим.

    При цьому військовослужбовці  Російської Федерації діяли безпосередньо на виконання наказів та політичних завдань вищих посадових осіб Російської Федерації, які не лише координували дії військових, але і реалізовували інші засоби боротьби (дипломатичні, ідеологічні та інформаційні), маючи на меті окупацію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а надалі - анексію.

    Враховуючи, що військова окупація Російською Федерацією півострова Крим мала неправомірний характер, оскільки здійснювалася без санкції Ради Безпеки ООН, не була актом самооборони Російської Федерації по відношенню до України, а також не була правомірним заходом щодо рятування громадян Російської Федерації на території України, зокрема - проявом гуманітарної інтервенції, суд розглядає окупацію території України як акт агресії Російської Федерації проти України, який є грубим порушенням міжнародного права, а також національного права України і Російської Федерації.»

    Після цього судового рішення всі фейки про «здачу Криму укр політиками» є юридично спростованими. Дякуючи стороні обвинувачення і судді В. Девятко віднині фактом є агресія РФ, що призвела до окупації частини території України.

    Думаю, разом з тисячами інших доказів це судове рішення стане серйозним аргументом для Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Крим Росія Віктор Янукович суд санкції вирок окупація
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