Суд відкрив провадження за позовом про позбавлення каналу «Наш» ліцензії

Розгляд справи пройде в спрощеному порядку

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу «Наш». Розгляд справи пройде в спрощеному порядку. Про це повідомляється на сайті суду.

Зазначається, що суд після ознайомлення з позовною заявою та доданими до неї матеріалами прийняв рішення відкрити провадження в адміністративній справі про анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу «Наш».

«Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін», – уточнили в пресслужбі суду.

Раніше у суді зауважили, що протягом року до них надійшли понад 15 позовів про оскарження рішень Нацради стосовно призначення чи результатів позапланових безвиїзних перевірок телеканалу.

Нацрада розглянула результати перевірок трансляцій програми «Марафон» на телеканалі «Наш» 4 і 5 травня. За даними регулятора, у передачі лунали висловлювання з ознаками прихованого заклику до релігійної ворожнечі й ненависті, заснованих на нетерпимості до Православної церкви України, її представників та вірян.

Також виявили, що в етері були твердження, які використовує пропаганда Росії. Зокрема, гість програми Петро Симоненко заявляв «про громадянську війну на Донбасі», а також про те, що до влади в Україні прийшли фашисти.

Регулятор каже, що Симоненко мав чи не найбільше етерного часу в програмі. Ведучі «Марафону» застерегли політика через його висловлювання, але в Нацраді кажуть, що реакція журналістів «мала формальний характер і не стосувалася вживання гостем ефіру ненависницьких висловлювань».

За даними регулятора, в етері цього телеканалу не вперше помічали розпалювання ворожнечі. Кажуть, що телеканал не усуває порушення, тому Нацрада змушена звертатися до суду, щоб анулювати ліцензію на мовлення ТОВ «Наш 365».

Крім того, через порушення в етері програми «Марафон» ТОВ «Наша Прага», якому також належить телеканал, оштрафували на 119,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, телеканали «Інтер» та «Наш» потрапили під санкції.

Ще у серпні повідомлялося, що телеканал «Наш» можуть позбавити ліцензії.