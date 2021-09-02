Телеканали «Інтер» та «Наш» потрапили під санкції

«Інтеру» призначена чергова позапланова перевірка, а телеканал «Наш» можуть позбавити ліцензії

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення наклала санкції на кілька українських телеканалів і радіостанцій через порушення, допущені в їхньому ефірі або пов'язані з порушенням їхньої програмної концепції. Про це сьогодні повідомляє пресслужба Нацради.

Зазначається, що під санкції потрапили телеканали «Інтер», «Наш», «Максі-ТБ», а також радіостанція «Радіо Клас», у той час як телеканали «Донеччина TV», «Ісландія», «5 канал» і радіостанція «Країна ФМ» отримали попередження.

Так, телеканалу «Інтер» призначена чергова позапланова невиїзна перевірка через демонстрації радянських фільмів за участю акторів, які внесені до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

«За період з 9 по 29 серпня в ефірі телеканалу транслювалися 12 таких фільмів», – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що перевірка буде проводитися в період з 17 вересня по 1 жовтня. До 21 вересня ліцензіат повинен направити на адресу регулятора необхідні документи і матеріали.

Крім того, телеканалу «Наш» можуть анулювати ліцензію, оскільки він не усунув раніше виявлених порушень, пов'язаних з розпалюванням ненависті в ефірі телепрограм.

«Телеканал «Наш» не усунув порушень, за які отримав дві штрафні санкції, і далі поширює в своїх програмах мову ворожнечі, тому регулятор звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії», – повідомляють у Нацраді.

Там зазначають, що мову ненависті в ефірі телеканалу розпалювали гості програм, у той час як ведучі не намагалися «спростовувати або критично поставитися до жодного вислову гостя передачі, тим самим вони не забезпечили надання об'єктивної та повної інформації глядачам».

«Вони навіть не намагалися зупинити висловлювання, що містять мову ворожнечі і необ'єктивну інформацію. Навпаки вони погоджувалися і провокували гостя на подібну риторику ... Співробітники телеканалу «Наш» проігнорували обов'язки і відповідальність перед глядачами, перед суспільством і не вжили жодних заходів, щоб припинити такі правопорушення під час прямої трансляції. У повторі передача транслювалася без змін і редакційної модерації, і це має ознаки умисного подання неправдивих відомостей», – наголошують у відомстві.

Зазначається також, що телеканал «Максі-ТБ», який ретранслював програми телеканалу «Наш», повинен буде заплатити понад 230 тис. грн штрафу.

Під санкції регулятора потрапив і телеканал «Донеччина TV», якому оголошено попередження через недотримання порядку розміщення логотипу і даних про виробника програм, програмної концепції, а також рекламного законодавства.

Попередження від Нацради отримали також телеканал «Ісландія», який не вів мовлення на виділених йому супутникових частотах, «5 канал» і радіостанція «Країна ФМ», які отримали попередження через порушення програми мовлення в Дні пам'яті.

Крім того, регулятор оштрафував на 1800 грн радіостанцію «Радіо Клас» за невиконання частки пісень в ефірі, які виконуються українською мовою.

Раніше повідомлялося, що Нацрада перевірить «Інтер» через показ радянських фільмів.

Додамо, що у квітні було відомо, що етери телеканалу «Наш» мають ознаки розпалювання ворожнечі.

Раніше народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Наш» Євгеній Мураєв поскаржився на 11 позапланових перевірок телеканалу. Зокрема Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевіряє телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.

Водночас Мураєв визнав, що із закриттям телеканалів «112», NewsOne та ZiK значна частина телеглядачів перейшла на канал «Наш».

Раніше перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль в інтерв’ю «Главкому» розповів, що покарати телеканали за розпалювання ворожнечі неможливо.

У лютому 2021 року за рішенням РНБО на нардепа від ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Нещодавно власник телеканалу «Наш» Мураєв визнав, що Донбас контролює Росія та пропонує домовлятися з ватажком «ДНР».

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