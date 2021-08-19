Телеканал «Наш» можуть позбавити ліцензії

У грудні 2020 року в етері українського телеканалу «Наш» виступав представник бойовиків «ЛНР» Родіон Мірошник

У грудні 2020 року в етері українського телеканалу «Наш» виступав представник бойовиків «ЛНР» Родіон Мірошник

Телеканал регулярно використовує в ефірі російську пропаганду

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернеться до суду, щоб анулювати ліцензую телеканалу «Наш» через порушення закону. Про це повідомляє регулятор після засідання 19 серпня.

Нацрада розглянула результати перевірок трансляцій програми «Марафон» на телеканалі «Наш» 4 і 5 травня. За даними регулятора, у передачі були висловлювання з ознаками прихованого заклику до релігійної ворожнечі та ненависті, заснованого на нетерпимості до представників Православної церкви України, її представників та вірян.

Також виявили, що в ефірі були твердження, які використовує пропаганда Росії. Зокрема гість програми Петро Симоненко заявляв «про громадянську війну на Донбасі», а також про те, що до влади в Україні прийшли фашисти.

Регулятор каже, що Симоненко мав чи не найбільше ефірного часу програми. Ведучі «Марафону» застерегли політика через його висловлювання, але у Нацраді кажуть, що реакція журналістів «мала формальний характер, не стосувалися вживання гостем ефіру ненависницьких висловлювань».

За даними регулятора, в ефірі телеканалу «Наш» не вперше помітили розпалювання ворожнечі. Кажуть, що телеканал не усуває порушення, тому Нацрада планує звернутися до суду, щоб анулювати ліцензію на мовлення ТОВ «Наш 365».

Раніше повідомлялося, що Нацрада перевірить «Інтер» через показ радянських фільмів.

Додамо, що у квітні було відомо, що етери телеканалу «Наш» мають ознаки розпалювання ворожнечі.

Раніше народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Наш» Євгеній Мураєв поскаржився на 11 позапланових перевірок телеканалу. Зокрема Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевіряє телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.

Водночас Мураєв визнав, що із закриттям телеканалів «112», NewsOne та ZiK значна частина телеглядачів перейшла на канал «Наш».

Раніше перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль в інтерв’ю «Главкому» розповів, що покарати телеканали за розпалювання ворожнечі неможливо.

У лютому 2021 року за рішенням РНБО на нардепа від ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Нещодавно власник телеканалу «Наш» Мураєв визнав, що Донбас контролює Росія та пропонує домовлятися з ватажком «ДНР».

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